29-летняя украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь, возлюбленная экс-вице-премьера Павла Розенко, порадовала поклонников счастливым фото с любимым на отдыхе

Как пишет Politeka.net, Лебедь поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим снимком с отдыха. Они вместе с Павлом Розенко отправились к океану.

На новом фото Елена-Кристина прилегла на грудь возлюбленного, он же к ней нежно наклонился и приобнял за руки.

Можно предполагать, что снимок был сделан после завтрака на террасе. Розенко сидит за столиком в одной футболке и джинсах, Лебедь же одета больше: на ней джинсы, футболка, а на плечи накинута джинсовая куртка.

«Январское утро без фильтров. Сейчас пойдём купаться в океанический снег😁🌊☀️🏖», – хвастается телеведущая в соцсети.

На фото звезды соцсети выглядят по-настоящему счастливыми и отдохнувшими.

В комментариях поклонники оценили фото по достоинству и написали много комплиментов любимой телеведущей программы «Аферисты в сетях».

«Красивые», «Когда новый сезон "Аферисты в сетях"?», «Как здорово», «Кристина, приятного вам отдыха и счастливого 2020 года!!! Скажите, пож-та, "Аферисты в сетях" если и будут новые серии, то они будут как и в том 2019 г. на украинском языке? Спасибо», «Счастья вам, любви и понимания 😘❤️🔥», «Как красиво😍», «Какие же вы МИЛАШКИ😊❤))», «Счастья вам», – пишут в соцсети.

Отметим, что место отдыха телеведущей и экс-вице-премьера остается неизвестным. Фолловеры до сих пор остаются в неведении местонахождения любимицы телеефира: «Хорошего отдыха! а в где отдыхаете, если не секрет?».

Также отметим, что фото собрало 2 тысячи отметок «мне нравится» почти за один час.

Напомним, что ранее Лебедь показала фото в купальнике. На нем она схватилась рукой за перекладину теневого навеса и повисла. На ней купальник черного цвета с отделкой светлого оттенка. В глаза сразу же бросается сильная худоба известной украинки. Талия кажется настолько тонкой, что ее можно обхватить пальцами.

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