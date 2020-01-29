Знаменитая украинская певица Анна Седокова, продолжает поражать необычными снимками и видео, в этот раз соблазнив поклонников естественным видом

Дерзкие фото, необычные образы, а также смелые наряды звезда активно демонстрирует на своей странице в Инстаграм. При этом звезда не стесняется своего тела и поэтому не реагирует на слова недоброжелателей, пишет Рoliteka.net.

В этот раз артистка решила сразить небольшими роликами в разделе Стори, сверкнув новой прической и несколькими образами в разных спортивных костюмах.

Анна Седокова на этот раз предстала перед публикой в толстовке, штанах и ботинках, артистка вела себя на камеру в привычной для нее манере и рассказала о своих новых костюмах. При этом под похожим постом артистки можно заметить множество комментариев поклонников о том, что им нравится новый адрес звезды.

Днем ранее же Анна решила показать довольно скромный кадр, представив его на своей странице в Инстаграм. На нем она позирует на пляже сидя у пальм в белой хлопковой пляжной накидке. В посте к снимку же звезда рассказала о запуске нового российского шоу "Женский стендап".

«Как трудно иногда говорить о своих проблемах, рассказывать о том, что хотелось бы скрыть. Но я думаю, что мы не должны молчать, потому что чужой опыт может помочь кому-то справиться с трудной ситуацией.

Когда знаешь, что ты не одна, пережить некоторые вещи становится намного проще! Женщина имеет полное право на то, чтобы рассказать всем о том, что ее беспокоит. Причем рассказать об этом с высоко поднятой головой и даже жестким юмором!

В общем, это реальная терапия для женщин, это крутой жанр, я считаю это очень полезный для всех нас, девочки, проект!», – рассказала Анна под новым кадром.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.

Также Politeka писала, что Седокова поразила поклонников «самым лучшим» образом