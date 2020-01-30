Брежнева, Каменских, Лорак и другие ошеломили видом без макияжа

Украинские и российские знаменитости показали, как выглядит истинная красота без макияжа

Без макияжа выглядеть красиво дано не каждому. Здесь роль играет много факторов: генетика, образ жизни и, конечно же, уход за кожей и здоровьем в целом. Но наши красотки поражают своей красотой, даже без дополнительных средств. Об этом сообщает Рoliteka.net.

К самым красивым девушкам без макияжа фото можно отнести 37-летнюю экс-Виа Гру певицу Веру Брежневу. В ее микроблоге в соцсети инстаграм нередко бывают фото без макияжа, от которых поклонники без ума.

70-летняя Алла Пугачева и 72-летняя София Ротару постоянно удивляют своим внешним видом на свежих фото, а поклонники часто делают своих любимым певицам комплименты по поводу вечной молодости.

К примеру, певица Ани Лорак не стесняется демонстрировать свою природную красоту и частенько публикует в Инстаграм фото без макияжа и без фотошопа, за что получает кучу комплиментов в комментариях.

Не все женщины без макияжа могут позволить себе выйти на улицу, а уж тем более, если у них публичные профессии. Настя Каменских не стесняется это делать регулярно. Она занимается спортом, проводит время с мужем и путешествует чаще всего без косметики.

Частенько снимками без макияжа интригует поклонников и певица Анна Седокова, которая сейчас начала новые отношения с Яннисом Тиммой и открыла свой бизнес.

Известная телеведущая Лера Кудрявцева, которая недавно перенесла операцию по удалению имплантатов с груди, также без макияжа приятно удивляет поклонников своим видом без макияжа.

Также в топ самых красивых украинских красавиц входит и Светлана Лобода, которая иногда появляется без макияжа в общественных местах. Последнее время подобных фото певица не постит в соцсети.

Напомним, что Тина Кароль с Настей Каменских, а также другими звездами эстрады позировали на камеру в ярких нарядах и в прекрасном расположении духа. Артисты собрались на съемках нового сезона шоу "Голос країни".

Так на новом кадре украинские селебрети решили сделать атмосферное сэлфи, пребывая на съемках проекта. На снимке видны звездные судьи "Голоса" Потап и Настя Каменских, Дмитрий Монатик, а также Тина Кароль и Дан Балан. Фото сделал телеведущий Юрий Горбунов.

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