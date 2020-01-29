"Что же ты с лицом наделала, Каролина"

41-летняя украинская певица Ани Лорак, которая переехала в Россию, продолжает удивлять поклонников изменениями внешности - те уже начинают бить тревогу, предполагая, что артистка не сможет вовремя остановиться

Как передает Pоliteka.net, Каролина (настоящее имя звезды) на днях поделилась кадром в своем микроблоге в Инстаграм, на котором ее с трудом можно узнать. Лицо певицы очень сильно изменилось. На свой возраст она не выглядит уж точно.

Очевидно, что Лорак повелась на массовое помешательство среди звезд на пластике. Внимательные поклонники заметили, что у нее изменились разрез глаз, форма губ, да и само лицо "вытянулось".

"Что же ты с лицом наделала Каролина"; "Не узнала, Вас"; "Мне одной кажется что она сильно похудела?"; "Каролиночка,ты шикарная❤️❤️❤️❤️❤️Но можешь пожалуйста не ретушировать себе лицо,просто сразу бросается в глаза и выглядит не естественно!"; "Рот уже как у лягушки", "Каролина, что с вами случилось? Не узнаю вас..", "Сама на себя здесь не похожа", "Зачем вам эта пластика? Вы и так красавица!", "Была красивая женщина. Это же надо так себя изуродовать", - пишут в комментариях.

Ранее мы сообщали, "помолодевшая" Лорак показала, как тренируется с балетом. Артистка обтянула похудевшее тело в лосины и топ, собрала волосы в пучок и "забыла" накраситься. Ани без макияжа и дорогого наряда выглядит "как девочка", что четко подметили в комментариях.

«Прям девочка, девочка)», «Красотка! Каролина удачи», «Шикарная фигура», «Худышка такая», «Просто самая лучшая команда. Ох, а какая фигура у вас. Удачи вам, дорогие!», «Ого, какая стройная королева», - писали под фото.

Также мы писали, как украинцы в соцсети встретили новость о новом туре "запроданки" Лорак по российским городам.

«Украинцы тебя обошли, Ани, так шо извини. **дуй к своему Киркорову и Баскову!!!!», - писали в комментариях.

Напомним, Лорак решила сменить имидж и поразила новой внешностью

А еще Politeka писала, что Лорак засветилась на отдыхе в небрежном виде

Также Politeka сообщала, что Лорак показала, как развлекается утром в Беверли Хиллз.