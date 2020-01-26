Певица Ани Лорак вернулась и восхитила поклонников новым фото в студии

Ани Лорак рассказала о предстоящих концертах, а также показала новое фото, где она позирует в необычном наряде. Об этом пишет Politeka.net.

«Скучала за вашими улыбками и теплом нашего общения. ✨ С нетерпением жду встречи с вами на #шоуthebest!», – сообщила она в сети, показав расписание будущих выступлений в российских городах.

На фото она позирует, размахивая руками в легком шифоновом наряде ядовито-желтого цвета. Волосы певицы гладко зачесаны назад. Образ дополняют массивные серьги под золото необычной формы. Красотка смотрит в даль, приоткрыв рот.

В комментариях Ани Лорак написали много комплиментов, а россияне добавили, что ждут ее в гости в своих городах.

«Рыбинск и Череповец звучит масштабно для Вас....», «Очень ждём вас в Баку», «Ждём в Уфе», «какое классное фото!!!!!», «Необычная-Аня Фея», «Ани, дорогая, Ульяновск когда посетите?», «Каролина, Вы-Богиня!!!», «Когда будет возможность дать концерт в Киеве?❤️», «Скажите пожалуйста,когда я вас увижу в Нальчике?🌹», «вы очень красивая», «песня с Мишей Марвином офигенная 😍🔥», «Вы всегда мотивируете меня! Каролина, спасибо Вам, за тот свет, который Вы дарите моей душе! Вы именно тот человечек, с которым я чувствую бесконечную гармонию! Вы прекрасна, как цветочек, в Вас море нежности, женственности, обаяния и доброты! 🌹💗», «в который раз убеждаюсь,что вы самый искренний артист!❤️ Вы такое солнце 💛 ☀️ Весь мир освещаете своими лучиками любви и добра🙏 Невероятно скучаем по вам.. Украина всегда вас ждёт и всегда рада вашему визиту 😻 Хороших вам концертов, дорогая! После прекрасного отдыха в бой заряжать людей своей энергией и дарить свою любовь и музыку ❤️ Мы всегда с вами..😌», «Украинцы тебя обошли, Ани, так шо извини. **дуй к своему Киркорову и Баскову!!!!», – пишут в сети фолловеры певицы.

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