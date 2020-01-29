Известная украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха удивила поклонников неожиданной пропажей из всех социальных сетей

Перед самым наступлением Нового года артистка решила не только приятно удивить поклонников яркими кадрами, но еще и озадачить сменой образа, сообщает Politeka.

Как известно, не так давно звезды украинской группы «НеАнгелы» решили устроить целую серию непрерывных путешествий с концертной программой, поэтому активно готовились к предстоящим концертам. А спустя несколько дней прекратила обновлять контент в соцсетях, оставив поклонников в недоумении.

И лишь сегодня, практически спустя месяц после молчания в Инстаграм, певица заявила о своём возвращении. При этом сама Виктория раскрыла причины своего длительного отсуствия в социальных сетях.

"Вместе с появлением на моем телефоне еженедельных отчетов о количестве часов, которые я провожу в социальных сетях, я вдруг осознала, сколько "реального" времени я замещаю "экранным". С одной стороны, это часть моей работы – быть на виду. С другой, часы прокрастинации в ленте Instagram вряд ли можно назвать эффективным времяпрепровождением", - заявила Вика.

После она рассказала, что решила быстро собрать чемоданы и отправилась на райский остров. А когда в очередной раз словила себя на мысли, что вместо пальмы, рассматривает фотографии в ленте, решила провести эксперимент – на время отдыха отказаться от социальных сетей.

«Первые дни "детокс" давался мне совсем непросто. Рука тянулась обновить ленту, проскролить новости, проверить лайки. Но уже спустя два дня я почувствовала облегчение, свободу. Вдруг, оказалось, что если какой-то пост пройдет мимо меня, я ничего не потеряю. Если я не запощу фото пальмы, она все равно будет украшать мой горизонт. Наконец, еда не потеряет свой божественный вкус, если ее не увидят мои поклонники», – отметила в завершении Виктория.

Ранее певица показала снимок, который она сделала в столице Турции, Стамбуле.

"У правильного туриста должны быть, как у мухи, фасеточные глаза, чтобы все видеть и замечать!", - подписала снимок Смеюха.

При этом Вика сфотографировалась на фоне Голубой мечети, которая является первой по значению в Стамбуле. Поклонники пришли в неописуемый восторг от фотографий, отметив, что Вика дарит еще большую красоту Стамбулу.

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