Российский певец и автор-песенник Игорь Николаев поделился историей, которая случилась с Аллой Пугачевой.

Об этом певец рассказал в интервью журналу «7 Дней». Как известно, в январе Николаев отметил свое 60-летие, по случаю которого снялся в шоу «Сегодня вечером», а также закатил масштабную вечеринку, на которую пришли звезды российской эстрады.

В интервью Николаев рассказал, что много лет назад накануне его дня рождения к нему пришла Алла Пугачева, с которой он дружит с самой молодости. По словам Николаева, однажды к нему приехала Пугачева и попросила покатать ее. У него на тот момент не было машины, поэтому он мог предложить Примадонне только санки.

«Санки! Отлично! И Алла прямо в песцовом полушубке села в санки», - рассказал Николаев.

По его словам, он катал Аллу Борисовну по двору, а потом выехал на дорогу. Когда певец перебегал дорогу санки неожиданно застряли на проезжей части, где была проплешина без снега.

«Санки встали прямо посреди дороги. И в эту секунду вижу, как на нас летит автобус», - вспомнил артист.

Он отметил, что автобус не мог резко затормозить, но водитель пытался остановиться, прижимаясь к сугробам. Николаев убеждает, что автобус остановился в паре метров от них. Они же не могли даже пошевелиться. После резкой остановки рассерженный водитель выбежал к ним с намерением побить. Но Алла Пугачева сняла шапку, чтобы водитель ее узнал.

«Шофер увидел гриву волос, которую уже знала вся страна, и опешил. Даже в столь экстремальной ситуации Алла Пугачева не растерялась. Она сказала: «Все, Игорь, санки нам теперь не понадобятся – теперь нас парень покатает», - отмечает Николаев.

Артист также вспомнил, что в этот день Алла Борисовна подарила ему щенка, которого им предложил купить алкоголик возле киоска. Николаев вспоминает, что эта собака еще долго жила в его семье.

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