Російська співачка Алла Пугачова з'явилася в компанії колишнього і нинішнього чоловіка.

Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, пише Рoliteka.net. На знімку примадонна російської естради з'явилася в яскравому леопардовому костюмі. Поряд з нею стоїть її нинішній чоловік комік Максим Галкін, а з іншого боку – колишній чоловік співак Філіп Кіркоров. Також поруч із зірками стоять діти Кіркорова 8-річні Алла-Вікторія і Мартін-Крістін. Алла-Вікторія, названа в четь Пугачової, міцно обіймає брата.

Всього за пару годин фотографія зібрала майже 1000 лайків. Фолловери активно коментують знімок, опублікований артисткою.

«Ти, я, він, вона-разом дружна сім'я», «Класно виглядаєте! Приємно подивитися)))», «Добре, що у вас все добре. Ви класні», «Ой, у леопарді. Аллочка - бомба. Беліссімо. Прикид суперський, мені дуже подобається», «Вже б усіх виставили в кадр не вмістилися б», «А де решта чоловіків?», «Філіп більше підходить Аллі», - відзначають шанувальники.

Одна з передплатниць написала, що дуже рада за Аллу Борисівну і ті відносини, які склалися у неї з колишнім чоловіком.

«А я рада Вашим сьогоднішнім сімейним відносинам! Рада за Вас, як за дружину, маму таких чудових малюків і Христини, за Вашу любов з Максимом, за Ваш побут, за те, що у Вас все склалося! Це чудово!», - написала віддана прихильниця.

До речі, днями Алла Пугачова опублікувала селфі, нафарбувавши губи яскравою червоною помадою. Фолловери розкритикували її за надмірну ретуш фотографії. Примадонна не розгубилася і запостила ще один знімок, на якому її обличчя не піддавалося ретуші.

«Ну ось вам Аллочка без ретуші, фільтрів, при денному світлі.. Що? Сильно відрізняється?», - написала артистка.

Нагадаємо, що Максим Галкін залишив дітей на Пугачову і пустився у всі тяжкі: "Диявол...".

Як повідомляла Politeka, Алла Пугачова пустилася у всі тяжкі, поки Галкін за океаном.

Також Politeka писала, що Пугачова показала обличчя крупним планом, приголомшивши росіян зовнішнім виглядом.