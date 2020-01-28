Російський телеведучий і комік Максим Галкін опублікував смішне відео з відпочинку.

Подробицями він поділився на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. На відео видно, як Галкін намагається сфотографуватися на тлі гарної гори, яку омиває річка. Але фото не вдалося, тому що ззаду невелика хвиля накотилася і намочила Галкіна.

«Туристам присвячується», - підписав комік відео.

Фолловери артиста звернули увагу на смішний крик, який видав артист, рятуючись від води. Він був схожий на крик ворони. Онук дружини Галкіна Алли Пугачової Микита Пресняков написав, що залишилося почекати, поки хто-небудь зробить мем з вороною.

Не промовчала і сама Алла Борисівна, яка залишилася вдома з дітьми, поки Галкін полетів в Нову Зеландію.

«Обережніше на камінні, турист», - написала дружина.

Шанувальники додали, що треба бути обережніше, щоб не повертатися зі зламаною ногою додому. Таким чином, вони зробили відсилку до дочки Пугачової Крістіни Орбакайте, яка нещодавно зламала ногу.

Зазначимо, що попередження Пугачової викликало шквал коментарів до посту артиста.

«Мама повчання синові дає. Але він начебто дорослий хлопчик у вас вже, самостійний», «Улюблена дружина стереже свого козлика це так романтично!!! Ммм», «Він у вас прикольний..», - зазначають підписники.

Знайшлися і ті, хто разом з Галкіним посміялися над його відео.

«Хахах, добре, хоч не з головою накрило», «Максим який ви класний і позитивний», «Крик Чайки))», «Максим, дуже подобається ваш аккаунт, ви для мене дуже хороший приклад», - пишуть в коментарях артисту.

Як відомо, Максим Галкін відправився з концертами в Нову Зеландію. Мабуть, артист поєднує приємне з корисним і не забуває про подорожі.

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