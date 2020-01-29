Народная артистка Украины Таисия Повалий гастролирует в России из-за того, что в родной стране ей "не дают работать"

Об этом заявил продюсер и муж певицы Игорь Лихута.

"Почему миллионы граждан выезжают работать за рубеж? Потому что дома для них не находится работы. Нам тоже приходится выезжать за рубеж, потому что нам, на примере Дворца "Украина", не дают работать в родной стране", — заявил Лихута

Кроме того, супруг Повалий отметил, что многие думают, что певица проживает в Москве и ее оттуда придется приглашать, чтобы она дала концерт. Но на самом деле они с женой все это время живут в Киевской области.

Кроме того, мы писали, что Таисию Повалий уже 5 лет называют «подругой Путина» и «предательницей» Украины

В это же время она говорит, что безумно любит свою родную страну и никогда никуда не переезжала.

Таисия Повалий, которая сейчас практически постоянно живет и работает в России, признается, что за последние пять лет натерпелась от украинских журналистов, якобы те внушили украинцам, что она враг. По словам певицы ее в буквальном смысле травили, причем делали это люди, с которым и она лично знакома.

«Мне обидно. Что я такого плохого сделала? Кого-то убила и что-то украла? Я не оскорбляла никого, не переходила никогда на личности, не занималась черным пиаром! Почему я? Почему на меня в один момент вывалилась вся грязь?» – недоумевает знаменитость.

Вокалистка поведала, что испытывает страх каждый раз возвращаясь в Украину.

«Меня выдворили из страны. Я боролась за свою жизнь. Я могла сойти с ума — все для этого делали. Смешали политику и искусство, а это разные вещи. Так и жила – в страхе и ужасе. Рыдала. Я и вчера рыдала, и сейчас буду рыдать», – говорит артистка.

Напомним, Таисия Повалий откровенно призналась, что чуть не умерла из-за своей собственной ошибки.

Как писала Politeka, скандально известная украинская певица-запроданка Таисия Повалий отметилась новой нелепой выходкой в России.

Также Politeka чообщала, что певица Таисия Повалий похвасталась своим признанием в стране-агрессоре.