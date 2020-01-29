Вокалист российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров высмеял запрет въезда российских мужчин в Украину

В том числе и сам Сергей находится в "группе риска". Но Шнуров написал, что приедет в Киев, когда ему будет "за 60".

Стих был опубликован на Instagram-странице артиста.

Скандальный артист в строчках стихотворения отметил, что украинцы и россияне не смогут избавиться от взаимного влияния друг на друга. В том числе он упомянул и украинских артисток, которые в настоящее время живут и работают в РФ, Веру Брежневу и Светлану Лободу.

В комментариях к стиху пользователи не согласились с мнением Шнурова, отметив, что россияне и украинцы – совершенно не братские народы.

"Русские никогда не примут сторону украинцев, потому что якобы "все хорошо", – написали в комментариях.

Также некоторые фолловеры добавили, что не стоит обращать внимание на сложившуюся ситуацию, и тем более в комментариях спорить об отношениях России и Украины.

Ранее мы писали, что лидер российской группы «Ленинград» Сергей Шнуров пожаловался, что в Российской Федерации слишком слабо развивается шоу-бизнес.

Свои жалобы он озвучил журналистам издания Forbes. Он пожаловался, что в последнее время ему становится очень сложно жить, не говоря уже об сохранении прежнего уровня дохода.

Он утверждает, что в Российской Федерации возникла существенная проблема в сфере шоу-бизнеса. Кроме того, он отметил, что в РФ наблюдается инфляция.

«Сейчас инфляция, мне кажется, что нужно больше зарабатывать. По крайней мере, стремиться. Не знаю, сложно или не сложно. В шоу-бизнесе, наверное, непросто, поскольку рыночек у нас неглубокий. Шоу много, бизнеса мало, поэтому в России непросто», - рассказал российский певец Шнуров.

Ко всему прочему, артист рассказал, что для него лично заработанные деньги совершенно не являются главным приоритетом в жизни. Денежные средства он называет лишь неким побочным эффектом от радостей жизни.

Напомним, Сергей Шнуров высмеял церковные распри в Минске.

Как сообщала Politeka, названы пять здоровых привычек Сергея Шнурова.

Также Politeka писала, что Шнуров впервые вышел в свет с избранницей, которая годится ему в дочери.