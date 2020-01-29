Художественный руководитель "Женского Квартала" и актер "Вечернего Квартала" Александр Пикалов ссорился с президентом Владимиром Зеленским из-за рабочих моментов

Александр сегодня празднует 44-летие. Он вспоминает, что у него были ссоры с Зеленским. При этом отмечает, что капитального конфликта никогда не было, а ссоры касались только творчества, передает Politeka со ссылкой на пресс-службу "Квартала".

"Первые скандалы были, когда мы с Вовкой трудились над нашим СТЭМом «Беспризорник». Но важно понимать, что капитальных конфликтов за столько лет у нас не было никогда. И если и случались ссоры, то касались они исключительно творчества", - рассказал Пикалов.

Ранее мы сообщали, что студия «Квартал 95» всем составом покинет Украину ради своего юмористического проекта.

В сети появилась афиша предстоящего ежегодного фестиваля «Весело» на 2020 год. Мероприятие по традиции пройдет в Турции с 30 апреля по 7 мая 2020 года.

В фестивале примут участие многие украинские звезды. Среди них оказались группа Mozgi, Сергей Бабкин, Freedom Jazz, Monatik и, само собой, Студия «Квартал 95».

Юмористы уже начали размещать в соцсетях афиши предстоящего мероприятия и вспоминать о предыдущих фестивалях. В частности, в Инстаграме появились фотографии Евгения Кошевого и Александра Пикалова с прошлых выступлений.

Сообщалось, что звезда «Квартала 95» похвастался рекордным гонораром.

Об этом в интервью рассказал актер и художественный руководитель «Квартала» Александр Пикалов.

Но на вопрос журналиста о конкретной сумме гонорара за корпоратив, художественный руководитель «Квартала» начал отнекиватся и назвал только те суммы, которые зарабатывал он сам.

«У нас всегда были коллективы очень большие. Ну, 3000 долларов я зарабатывал, и 5 зарабатывал.», — поделился он.

Напомним, Михаил Поплавский поставил на колени «95 Квартал»

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