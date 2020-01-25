Слава показала себя перед фанами в специфическом сезонном наряде

Украинская певица, участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала фото, которое взбудоражило ее поклонников

Как известно, певица очень часто радует поклонников на своей странице в социальной сети Инстаграм различными постановочными или же домашними снимками и видео, информирует Рoliteka.net.

Так на новом опубликованном Славой кадре она предстала перед фанами в специфическом сезонном наряде - меховой, вероятно, удлиненной жилетке, стильном кепи и обуви на низком ходу. Отметим, в этом образе певица отправилась в салон красоты, чтобы привести себя в порядок и немало удивила совместным кадром с мужчиной.

На одном из фото артистка во всю улыбается, а мужчина уверенно смотрит в камеру, держа в руках букет крупных алых роз.

Поклонники теперь каждого молодого человека возле Славы воспринимают, как потенциального бойфренда - о чем спешат ей сообщить в комментариях под фото - как известно, в прошедшем году певица развелась с отцом своих детей Эдгаром Каминским.

Отметим, ранее мы также писали, что Слава Каминская решила отдохнуть вместе с детьми в теплые края, чтобы отдохнуть и набраться сил перед рабочими буднями. Время отдыха, подошло к концу, поэтому совсем недавно она показала милый снимок из аэропорта на котором позировали ее сын Леонард и дочка Лаура. Позже выяснилось, что детки заболели, причем больше всех пострадал сын певицы.

Сама Каминская сообщила об этом в Инстаграм и рассказала, как проходит лечение. После Слава решила показать себя в домашнем виде во время поездки в больницу.

На показанном кадре Слава позировала вместе с отцом, чем немало удивила сеть.

Вот что написали пользователи по поводу увиденного:

«Согласен ! Безумно быстро летит время!!! Мне только позавчера было 22 !!!», «Невероятно быстро...», «А сколько отцу лет?», «Вспомнил песню детства. Бабушка рядушком с дедушкой столько лет столько лет вместе. 😊», «Я думала, что Слава похожа на маму , но я ошибалась....на папу ❤️», «❤ Красивые ❤», «Как Лаура похожа на дедушку...😍», «Заботливая дочь отца в Добробут привела!!! Вы молодец!!! 💙».

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