Тина Кароль, Дан Балан, Потап, Дмитрий Монатик и другие порезвились на съемках "Голосу країни"

Артисты собрались, чтобы записать совместную песню для проекта. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram-публикации фан-клубов украинских звезд.

Так на одном новом видео видно, как певец Дан Балан хватает Тину Кароль за руку во время того, как артистка уходит с места съемок. Он буквально на лету подхватывает руку Ккароль, стоит также отметить, что и Тина будто бы "искала", смотря на зрителя, на ощупь руку Дана. В сети тут же поднялась новая волна обсуждений в этой связи - напомним, звездам часто приписывают отношения "более, чем дружеские".

На другом опубликованном видео, Тину Кароль сравнили с учительницей и не только - по мнению фанов певицы, она еще очень походит на "фею", а также на Юлию Тимошенко, пишут фолловеры:

«Мне Тина сбоку похожа на Юлию Тимошенко 😂😂😂»

«Дан не вздумай бросить Голос Краины ,Вы будете победителем!!!❤❤❤»

«Очень на училку похожа»

«Просто прелесть такие показушки»

«Ух ты..Именно этого нам и не хватало)))»

«Тина успокоит... её лишь взгляд... 😍»

Напомним, что ранее Тина Кароль дала интервью в спецшоу "Слава+" прямо перед собственным днем рождения, которое будет 25 января. На кадрах видно, как Тина позировала с изящным макияжем на лице и в черном мини-платье.

Отметим, что несколькими днями ранее певица попала в скандал из-за своего выступления. Посреди концерта Тины Кароль зрители начали выходить из зала из-за ее русскоязычных песен.

Напомним также, про то, что певица призналась, как они вместе с 11-летним сыном Вениамином пережили самые страшные моменты в жизни. Тина Кароль поделилась своими переживаниями в интервью "СЛАВА +". В 2013 году Тина потеряла мужа, продюсера Евгения Огира, а ее сын – отца. На 33-м году жизни Огир умер из-за рака желудка. Тина призналась, что маленький сын помнит папу, хотя и был в то время еще совсем малышом.

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