Тіна Кароль, Дан Балан, Потап, Дмитро Монатік та інші повеселилися на зйомках "Голосу країни"

Артисти зібралися, щоб записати спільну пісню для проекту. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram-публікації фан-клубів українських зірок.

Так на одному новому відео видно, як співак Дан Балан хватає Тіну Кароль за руку під час того, як артистка йде з місця зйомок. Він буквально на льоту підхоплює руку Кароль, варто також відзначити, що і Тіна ніби "шукала", дивлячись на глядача, на дотик руку Дана. У мережі одразу ж піднялася нова хвиля обговорень з приводу - нагадаємо, зіркам часто приписують відносини "більше, ніж дружні".

На іншому опублікованому відео, Тіну Кароль порівняли з вчителькою і не тільки - на думку фанів співачки, вона ще дуже схожа на "фею", а також на Юлію Тимошенко, пишуть фолловери:

«Мені Тіна збоку схожа на Юлію Тимошенко 😂😂😂»

«Дан не здумай кинути Голос Країни ,Ви будете переможцем!!!❤❤❤»

«Дуже на училку схожа»

«Просто принадність такі показушки»

«Ух ти..Саме цього нам і не вистачало)))»

«Тіна заспокоїть... її лише погляд... 😍»

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль дала інтерв'ю в спецшоу "Слава+" прямо перед власним днем народження, яке буде 25 січня. На кадрах видно, як Тіна позувала з витонченим макіяжем на обличчі і в чорній міні-сукні.

Зазначимо, що кількома днями раніше співачка потрапила в скандал через свій виступу. Посеред концерту Тіни Кароль глядачі почали виходити із залу через її російськомовні пісні.

Нагадаємо також, про те, що співачка зізналася, як вони разом з 11-річним сином Веніаміном пережили найстрашніші моменти в житті. Тіна Кароль поділилася своїми переживаннями в інтерв'ю "СЛАВА +". У 2013 році Тіна втратила чоловіка, продюсера Євгенія Огіра, а її син – батька. На 33-му році життя Огір помер від раку шлунка. Тіна зізналася, що маленький син пам'ятає тата, хоча і був у той час ще зовсім малюком.

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