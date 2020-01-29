Известная украинская исполнительница Даша Астафьева решила кардинально изменить внешность ради новой пикантной фотосессии

Как сообщает Politeka, снимком поделилась легендарная фотограф Соня Плакидюк в Instagram.

«На ночь глядя. С моим любимым бубликом в черной икре», - говорится в сообщении.

На опубликованном снимке виден Backstage съемок. Астафьева позирует в белом парике, элегантном корсете, чулках и ботфордах. В руках она держит камеру. Снимок спровоцировал настоящий бум среди пользователей сети.

«огонь», «профессионалы за делом», «красавица», «милая пчелка», «боже мой», «я подумала – Мальвина выросла», - пишут они.

Как сообщалось ранее, ивестная украинская певица, а также актриса и модель Даша Астафьева продолжает приятно удивлять поклонников новыми фото и видео, которые выкладывает на своей странице в социальной сети Инстаграм

Как известно, Даша является активным пользователем сети и часто показывает поклонникам множество кадров со своих фотосессий.

Пикантные и часто довольно откровенные снимки вызывают волну эмоций со стороны фанатов, звезда получает множество комментариев в свой адрес.

На странице звезды в Инстаграм Даша также любит показывать себя в естественном виде безо всяких украшений. Не забывает певица также показывать личные кадры,сделанные на отдыхе или же репостить фото, на которых она позирует с подругами.

В этот же раз Даша похвасталась естественным видом, позируя без макияжа из аккуратно собранными волосами. Вся в черном Даша показала яркий кадр, удивив поклонников не только своим мрачным образом с черным пальто, но и компанией. Звезда появилась с коллегой во время прогулки в лесу вместе со своими домашними любимцами - Чичи и Луной.

Напомним, Астафьева устроила жаркую прогулку в киевском метро

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