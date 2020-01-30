Российская певица с украинскими корнями Вера Брежнева станет жури российского танцевального шоу.

Об этом артистка сообщила на своей странице в Инстаграм, пишет Рoliteka.net. По словам Брежневой, она станет одной из членов жури шоу «DANCE революции», которое будет выходить на российском ТВ.

«Мы приготовили супер-проект DANCE РЕВОЛЮЦИЯ! Без возрастных ограничений, без компромиссов, без поблажек. 128 камер, направленных на участников, будут фиксировать мельчайшие детали, технология 360° позволит рассмотреть каждое движение, в буквальном смысле, со всех сторон», - рассказала Брежнева про новый проект.

По словам артистки, самое сложное для нее в новом проекте будет говорить «нет» участникам.

Компанию певице в кресле жури составил скандальный украинский артист балета Сергей Полунин, который в 2018 году принял российское гражданство и сделал на груди татуировку в виде портрета российского президента Владимира Путина. Полунин известен своим скандальным характером и образом плохого парня. Во время работы за границей он показал себя как ненадежный артист. Одно время он даже имел проблемы с наркотиками.

Также жури в шоу будет хореограф Алла Сигалова, которая уже имеет опыт судейства в подобных шоу. Проект выйдет в эфир 9 февраля.

Поклонники Веры Брежневой с восторгом отреагировали на новость о новом шоу с участием певицы.

«Вера вы когда все успеваете, сморю на вас и не могу навосхищаться, дай вам боженька здоровья и вашей семье». «Вера! Вы Человек-ветер! Везде успеваете, причем на разных континентах! Умничка наша, трудяжка!», «Самый лучший и привлекательный судья в начинающем сезоне!», «Не представляю, как Вера говорит людям нет и критикует их. С Вашей добротой вам будет трудно. Успеха новому проекту», - пишут фолловеры.

Напомним, что Вера Брежнева спуталась с Полуниным: "обнимает его за...".

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