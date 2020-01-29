Знаменита українська співачка Віра Брежнєва здивувала не лише знімком, який опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, але ще й різкою зміною іміджу

Співачка, як відомо, активно намагається продемонструвати своїм фанатам бездоганне відчуття стилю. Артистка при цьому не соромиться показати себе справжню, часто з'являючись перед публікою без макіяжу і будь-яких прикрас, пише Рoliteka.net.

Так, в цей раз Віра показала себе під час відпочинку за лаштунками московського деатра з групою колег. Знімки вона розмістила в своєму Instagram в розділі Сторі, репостнув їх з іншої сторінки.

Однак користувачі мережі звернули увагу зовсім не на презентацію косметики. Справа в тому, що деякі коментатори вирішили обговорити зовнішній вигляд артистки, зазначивши: зірка помітно постаріла.

Сама співачка позувала у звичайному вільному светрі та світлих джинсах, зав'язавши при цьому волосся і здивувавши втомленим виглядом.

Не так давно зірка спантеличила заявою про «важливу подію у своєму житті». Шанувальники відразу ж припустили, що Віра знову вагітна і засипали пост в Instagram цілою купою коментарів. А ще через кілька днів, щоб дозволити фанатам в коментарях поворожити, що ж вона хоче їм повідомити, Віра зробила нову заяву. Виявилося, що співачка вагітна, а презентує своє "дітище" – власну лінійку косметичного бренду VERA.

Щоб підігріти інтерес до даної продукції власного виробництва в розділі Сторі Віра показала серію кадрів, зроблених під час її роботи, пов'язаної з безпосередньою розробкою косметичних засобів нової марки.

Не обійшлося й без курйозних випадків. Під час герметизації Віра увійшла в кімнату з чашкою кави і з-за сильного розпилювача повітря пролила більшу частину напою навколо, що можна помітити на запропонованих кадрах.

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