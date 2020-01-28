Артистка виявилася у не дуже приємній ситуації для українців

Українська співачка Віра Брежнєва помічена разом зі скандальним артистом балету Сергієм Полуніним

Як виявилося, обидва артиста стали членами журі в танцювальному проекті «DANCE РЕВОЛЮЦІЯ» на одному з російських телеканалів, пише Рoliteka.net.

Відповідні кадри Полунін опублікував у своєму Instagram. На знімках Брежнєва стоїть поруч з артистом і обіймає його за спину, поруч з ними - хореограф Алла Сігалова.

Варто відзначити, Сергій Полунін - уродженець Херсона. Артист оскандалився тим, що прийняв російське громадянство.

Крім того, у своєму Instagram артист публічно висловлювався на підтримку Путіна і похвалився татуюванням на грудях із зображенням російського президента.

Дане тату Полунін зробив в Англії, щоб підтримати енергетично президента Росії під час виборів.

Також на кистях Сергія зображені герби Росії і України. До речі, російський герб він зробив першим.

В кінці минулого року Полунін заявив, що президент України «допоможе йому повернутися в Україну».

На думку працюючого на незаконний уряд в Криму Полуніна, у Зеленського хороша аура, і з ним можна спробувати домовитися.

«Не звертався ні до кого. Але сподіваюся, що буде найближче налагодження відносин між Росією і Україною. Енергетично я відчуваю, що Зеленський – хороша людина, у нього хороша енергетика, тому, не знаю, може, допоможе мені повернутись. Може, налагодиться якось ситуація», – сказав він.

Нагадаємо, Віра Брежнєва - родом з Кам'янського (Дніпропетровська область). Нещодавно зірка зізналася, що веде успішний бізнес в Росії. Так, Віра похвалилася своєю маркою косметики в Санкт-Петербурзі.

Також зірка бере участь у багатьох проектах, записує пісні та знімає кліпи в Росії. Крім того, Віра отримує ролі в кіно.

Раніше повідомлялося, що Віра Брежнєва позувала в розкішній вечірній сукні чорного кольору на одне плече, з незвичайною повітряної обробкою. Волосся співачка зібрала в хвіст, а на її обличчі був зроблений незвичний акцент на червоні губи.

Як з'ясувалося, артистку вперше запросили вручати премії на російській кінематографічній події - Золотий Орел.

Нагадаємо, Брежнева в прозорому боді показала себе у всій красі.

Як повідомляла Politeka, Сергій Полунін заговорив після вигнання з паризької опери.

Також Politeka писала, що Брежнєва у відвертому вбранні стривожила заявою