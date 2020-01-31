Одни из самых популярных артистов российской эстрады уже вступили в довольно зрелый возраст. Несмотря на то, что они пытаются держать себя в форме, возраст не скроешь.

Рoliteka.net собрала подборку ярких снимков известных артистов в начале их карьеры и сейчас, когда позади десятки лет творчества и гастролей.

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева начала свою карьеру в далеком 1976 году. Тогда вышел ее дебютный видеоклип на песню «Арлекино». Клип снимали на станции метро «Арбатская».

Певица была одета в популярные в то время брюки-клеш и белую рубашку. В той юной девочке сегодня трудно узнать привычную нам Аллу Борисовну. Уже сильно изменился ее внешний вид за это время.

Первый муж Пугачевой Филипп Киркоров стал известным в 1988 году.

Тогда вышел его клип на песню «Кармен». Киркоров за прошедшее время сумел сохранить свое лицо и сегодня, в свои 52 года выглядит очень хорошо. Не исключено, что Киркоров пользуется услугами косметологов.

Максим Галкин по меркам шоу-бизнеса и сегодня достаточно молод. Но его карьера началась более 20 лет назад.

Артист дебютировал в 1994 году, сыграв в студенческом спектакле. С того же года Галкин начинает пародировать известных людей. Сегодня комик выступает в роли телеведущего на ведущих российских каналах.

Николай Басков стал знаменитым в 2000 году, хотя петь он начал задолго до признания.

За 20 лет образ Баскова трансформировался и из серьезного оперного певца он превратился в типичного представителя российского шоу-бизнеса.

Сегодня Баскову 43 года и он практически не изменился. Правда, по данным СМИ, артист пользуется услугами косметологов и делает уколы красоты, чтобы выглядеть на все 100%.

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