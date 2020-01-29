Російський співак і автор-пісняр Ігор Ніколаєв поділився історією, яка трапилася з Аллою Пугачовою.

Про це співак розповів в інтерв'ю журналу «7 Днів». Як відомо, у січні Ніколаєв відзначив своє 60-річчя, з нагоди якого знявся в шоу «Сьогодні ввечері», а також закотив масштабну вечірку, на яку прийшли зірки російської естради.

В інтерв'ю Ніколаєв розповів, що багато років тому напередодні його дня народження до нього прийшла Алла Пугачова, з якою він дружить з самої молодості. За словами Ніколаєва, одного разу до нього приїхала Пугачова і попросила покатати її. У нього на той момент не було машини, тому він міг запропонувати Примадонні тільки санки.

«Санки! Відмінно! І Алла прямо в песцевому кожушку сіла в санки», - розповів Ніколаєв.

За його словами, він катав Аллу Борисівну по двору, а потім виїхав на дорогу. Коли співак перебігав дорогу санки несподівано застрягли на проїжджій частині, де була лисина без снігу.

«Санки встали прямо посеред дороги. І в цю секунду бачу, як на нас летить автобус», - згадав артист.

Він зазначив, що автобус не міг різко загальмувати, але водій намагався зупинитися, притискаючись до заметів. Ніколаєв переконує, що автобус зупинився в парі метрів від них. Вони ж не могли навіть поворухнутися. Після різкої зупинки розгніваний водій вибіг до них з наміром побити. Але Алла Пугачова зняла шапку, щоб водій її впізнав.

«Шофер побачив гриву волосся, яку вже знала вся країна, і сторопів. Навіть в такій екстремальній ситуації Алла Пугачова не розгубилася. Вона сказала: «Все, Ігор, санки нам тепер не знадобляться – тепер нас хлопець покатає», - зазначає Ніколаєв.

Артист також згадав, що в цей день Алла Борисівна подарувала йому цуценя, якого їм запропонував купити алкоголік біля кіоску. Ніколаєв згадує, що ця собака ще довго жила в його родині.

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