Актриса и певица с украинскими корнями Людмила Гурченко станет ведущей шоу "Битва престолов"

Как передает Politeka.net, Гурченко "воскресил" скандальный российский режиссер Валерий Комиссаров - один из создателей проекта "Дом-2" и ведущий программы "Моя семья" (с которой началась "эра" реалити-шоу с выносом грязного "белья" из дома на публику).

На днях в Московском дворце молодежи публике представили цифровую версию Гурченко (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз). Нейронная сеть разработана на базе искусственного интеллекта и позволит публике поверить в реальность персонажа. Зрители смогли увидеть голограмму в 3D и услышать ее голос. Правда, изображение нечеткое, а голос, по словам очевидцев, совсем не похож.

К слову, муж Гурченко, Сергей Сенин, дал разрешение на этот необычный эксперимент. И даже присутствовал на сцене во время презентации голограммы.

Виртуальная Людмила Марковна кокетничала и говорила о самочувствии: «Ну ставьте задачу и поехали. Я, правда, никогда не вела никакие передачи. Я хочу танцевать, ах». А на вопрос, как она себя чувствует, ответила: «Вы что, подкалываете меня что ли? Сколько в людях цинизма. Здорова как никогда! Ничего не болит!».

Пользователи сети бурно отреагировали на это чудо 21-го века. Многие пишут, что не стоило тревожить мертвых.

"Они с ума сошли. Зачем тревожить мертвых?"

"Издевательство над памятью актрисы"

"что за ад?!"

"деграданство полное"

"как живая. Так ее не хватает"

Напомним, Гурченко умерла 30 марта 2011 года в возрасте 76 лет. В феврале она поскользнулась у своего дома и сломала бедро. Ее срочно доставили в больницу и провели операцию. Уже после выписки 30 марта ее состояние ухудшилось, что было вызвано тромбоэмболией легочной артерии. Прибывшие на место медики "скорой помощи" не смогли ее реанимировать.

Напомним, что муж Людмилы Гурченко раскрыл семейную тайну: «Дочь не сказала о смерти внука»

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