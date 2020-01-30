Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко показала, как отдыхает
Соня Евдокименко в сдержанном, но ярком наряде покрасовалась перед камерами. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram модели.
Так на новых опубликованных фото длинноногая блондинка-красавица предстала перед публикой в соцсети в плотном свитере приглушенного малинового цвета, классической сезонной юбке и черных сапогах, также на знаменитости присутствовали аксессуары. Соня предпочитает сдержанный макияж, простую стильную укладку.
В этот раз девушка поделилась фото из кафе - она позировала с чашечкой, вероятно, чая или кофе сидя за столиком, перед ней также на столе был ноутбук и кое-что из еды. Очень часто встречаемая, но такая приятная для глаза картинка в сети - когда даму фотографируют в "живой", как говорят фотографы, обстановке - очень понравилась большинству поклонников Сони. Те отметили, что Евдокименко стильная девушка и ее сдержанность, а также проявления чувства вкуса - не могут не радовать.
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Напомним также, недавно девушка предстала в спортивном облегающем костюме с открытым животом. Чтобы не замерзнуть, девушка накинула красный короткий пуховик, чем сделала яркий акцент в своем образе.
«Стретчинг перед боксом этим утром», – подписала она снимки, намекая о своих планах на субботнее утро.
Отметим, что на фото девушка выглядит максимально натурально, ведь для фотосессии она не пользовалась макияжем и даже не укладывала волосы. Можно допустить, что эти снимки вышли случайными, по дороге на тренировку.
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