35-летняя украинская певица Тина Кароль пленила невероятно нежным образом

Как передает Politeka.net, звезда поделилась свежим фото в своем микроблоге в Инстаграм. Кароль предстала в слегка растянутом свитере белого цвета, которое приспустила на одно плечо. Она с легкой улыбкой "обняла" себя рукой, прижав теплую ткань свитера к груди. Голову Тина задрала немного назад, прикрыв часть лица локоном светлых волос. Нежный макияж дополнил уютный образ певицы.

Поклонники засыпали Кароль комплиментами, отмечая, что кадр получился удивительно домашним. Фанаты называют ее и кошечкой, и цветком, и даже мотыльком.

"какая нежняяяТинка 🌸"

"Обожаю такие фото 😍 такая уютная, домашняя что-ли 😂💓"

"Нежность мотылька 😍"

"Мяу❤️"

"какая ты тут домашняя😍💘"

"какой носик🥺😍"

"какой котёнооок😻😻😻"

"На цветочек похожа😍🥰"

"Большая любовь!! ❤️"

Ранее мы сообщали, в сети активно обсуждают возможный роман между Кароль и ее коллегой по "Голосу країни", 40-летним молдавским певцом Даном Баланом. Звезды подливают масла в огонь, не опровергая отношений, но и не комментируя.

Некоторые предполагают, что Кароль и Балан решили лишний раз "пропиариться" со своей любовью, другие же уверены, чувства действительно есть, или же только-только зарождаются.

Украинский нумерелог-психолог Галина Ганджа сделала предсказание для Тины на этот год, как и в профессиональной сфере, так и личной. В карьере артисткку ожидает успех во всех проектах, в которых она будет задействована. А вот на личном фронте не так все радужно.

"Здесь идут только романы. Какие-то интриги. Но ничего серьезного точно не будет", - предсказала Ганджа.

До этого Тина в интервью накануне своего 35-летия рассказала о разговоре с 11-летним сыном Веней. Мальчик поинтересовался у мамы, почему в сети пишут о ее романе с Баланом, и проговорился, что еще не готов ко "второму папе". Номним, муж Тины и отец Вени Евгений Огир умер из-за болезни в 2013-м.

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