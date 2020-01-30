"Ты вдохновение для всех нас"

В Сиднее скончалась звезда австралийского "Голоса" 43-летняя певица Наташа Стюарт

О трагедии стало известно из микроблога звезды в Инстаграм и многочисленных сообщениях в Твиттер, передает Politeka.net. Причиной смерти стал рак молочной железы, с которым Наташа боролась два года, но тщетно. Звезда умерла в больнице Святого Винсента.

Ее коллеги скорбят. Они поспешили выразить свои соболезнования.

Ведущая шоу Соня Крюгер у себя в Twitter написала: "Яркий свет, красота, страсть и талант, за которым будут скучать. Мысли с ее семьей и друзьями 💜"

Певец Дэвид Кэмпбелл рассказал, что многих до слез трогали улыбка и голос Наташи. Артисты до самого последнего навещали Стюарт в больнице.

«Мы говорили обо всех замечательных концертах, которые мы давали вместе. А потом мы спели ей в последний раз. Я буду скучать по ее голосу и ее компании», - поделился Кэмпбелл.

Последняя публикация на странице Стюарт в Инстаграм - рисунок с пером и нотами.

"Это произведение было создано специально для Наташи художником Дэном Маршем. Незадолго до ее смерти она хотела, чтобы Дэн сделал татуировку на ее руке. Хотя это было невозможно, он смог показать рисунок Таше за день до того, как она покинула нас..." - говорится в посте.

Поклонники артистки оставляют трогательные послания в комментариях.

"Прекрасная Таш. Покойся с миром, удивительная женщина. Очень жаль семью Наташи, ее самых близких друзей и все музыкальное сообщество - такой большой вклад она внесла. Таш - ты вдохновение для всех нас. ❤️🙌🙏"

Ранее мы сообщали, участник "Последнего героя" 38-летний Youtube-блогер Эрик Китуашвили едва не погиб на съемках шоу на Филиппинах. Он согласился участвовать, проигнорировав серьезные проблемы со здоровьем, включая сахарный диабет. Это чуть не привело к гибели мужчины.

Отмечается, что блогер упал в обморок во время съемок. Его оперативно доставили в больницу.

Напомним, что фото, сделанное сразу после гибели Коби Брайанта с дочерью, до мурашек: «Души возродились»

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