Сын звезды фильма «Москва слезам не верит» Раисы Рязановой умер в том же возрасте, что и его отец. В связи с этим трагедию уже успели связать со злым роком

22 января известная российская актриса потеряла своего сына – актер Данила Перов неожиданно скончался от отрыва тромба. Коллега Рязановой Марина Куделинская поделилась подробностями того рокового дня.

«В три часа ночи почувствовал себя плохо, его стало знобить. Выпил чай с лимоном...Позвонил в скорую помощь. Скорая ехала десять минут, а он умер за семь», - рассказала она.

По словам артистки, смерть Данилы стала неожиданностью для всех, ведь 51-летний мужчина вел активный образ жизни, играл в футбол, но много курил. Также многие обратил внимание на мистическое стечение обстоятельств. Дело в том, что Данила умер в 51 год – в том же возрасте, что и его отец Юрий Перов.

«В свои последние дни он репетировал спектакль, который готовится к выпуску. Душно, нервы, не знаю... Можно как угодно говорить, но тромб это же такая непредсказуемая вещь», - отметила Куделинская.

Теперь у 75-летней Рязановой из близких остались только невестка и внук.

Отметим, что с Данилой Перовым простились в театре «Содружество актеров Таганки» 24 января. Актера похоронили на Троекуровском кладбище, совсем недалеко от могилы Юлии Началовой. Ранее мы писали о том, что российская певица при жизни не единожды бывала на спектаклях артиста.

Место на кладбище обошлось в 1,3 миллиона рублей. У Рязановой не было столько денег, однако благодаря содействию депутата Оксаны Пушкиной, было написано письмо правительству и артистке выделили деньги из бюджета.

Известно, что Данил Перов проработал в театре «Содружество актеров Таганки» с 1994-го года.

Впервые в кино он сыграл с Раисой Рязановой в фильме «День и вся жизнь» в 1992 году. Всего он появлялся в фильмах около 60 раз, в том числе в сериале «След».

Напомним, молодого сына знаменитой актрисы похоронили рядом с Началовой.

Как сообщала Politeka, трагедия произошла в семье легендарной актрисы: был единственный сын.

Также Politeka писала, что звезда "Ворониных" рассказал о страшной трагедии: "Сын месяц не дожил до 24-летия".