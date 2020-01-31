Российская телеведущая Настя Ивлеева поразила поклонников новым образом.

Профессиональные снимки звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. «Быть другим - значит быть свободным», - подписала серию фотографий Ивлеева.

На новых фото телеведущая предстала в необычном образе. У нее очень короткая мужская стрижка. Волосы выкрашены в яркий черный цвет, глаза подведены тоже черным. На Насте надето маленькое черное платье-бюстье.

Поклонники активно комментируют фото, которые уже набрали почти 500 тыс. лайков. Фанаты ведущей в один голос твердят, что она стала похожей на актрису Монику Беллуччи.

«Похожа на Монику Беллуччи», «Это слишком великолепно», «Ааааааа ты шо делаешь???)))», «Женщина Вамп», «Черный лебедь», «Вот что значит - Подлецу все к лицу. Любой образ)», - пишут фолловеры артистки.

Нашлись и те, кто раскритиковал новый образ. Некоторые в комментариях оскорбляли ведущую, а одна из подписчиц написала: «Какой красивый мальчик!», намекая на слишком короткую стрижку Ивлеевой.

Интересно, что перед этой серией снимков Настя опубликовала еще одну, где у нее длинные волосы, покрашенные в яркий желтый цвет. «Цыпочка», - подписала Ивлеева фото. Поклонники стали рассуждать, в какой же цвет покрасит Настя волосы в следующий раз.

Напомним, что недавно ведущая сменила имидж, покрасив волосы в яркий розовый цвет. С такими волосами она ходила в повседневной жизни. Звезда рассказала, что покрасилась в розовый всего на пару дней, но ей так понравилось, что она оставила этот цвет.

Пока непонятно, действительно ли ведущая подстриглась, или на фото с короткой стрижкой парик. Видимо, поклонники узнают правду из сторис Ивлеевой, где она покажет, как выглядит на самом деле.

Добавим, что Настя Ивлеева долгое время была ведущей телепередачи «Орел и решка». Как признавалась звезда, попасть на телевидение ей помогла известность в социальных сетях.

Напомним, что Настя Ивлеева изуродовала себя резкой сменой имиджа: новые фото поражают.

Politeka сообщала, что Ивлеева сверкнула прелестями на камеру: "вот это объемы".

Также Politeka писала, что ведущая «Орла и Решки» засветила подкачанные ягодицы: фанаты в восторге.