Дочь известной украинской исполнительницы Оли Поляковой Маша показала идеальную фигуру в откровенном купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.

Так, девушка предлагает поиграть с подписчиками. Для того, чтобы выиграть приз, она предлагает выбрать из 10 вопросов 5 фактов о ней, которые будут правдивыми. При этом она сопроводила пост откровенными фото в купальнике. Это вызвало бурю эмоций со стороны ее поклонников.

«Маша, ты просто невероятная», «у неё не сложившаяся фигура - зачем показывать это. Ещё и жопу», «боже, куда смотрят взрослые?», «Машенька, ты не жопу свети, а ошибки в своем тексте исправляй», - пишут они.

Как сообщалось ранее, дочь известной украинской исполнительницы Оли Поляковой Маша поделилась со своими фанатами своим лавным секретом.

«Вот как я делаю все свои фото», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных снимках Маша позирует на надувном фламинго. В какой-то момент девушка падает, но не перестает позировать.

Как можно заметить, на ней полупрозрачное платье. При этом Маша даже не думала расстраиваться.

«Маша ты супер», «красавица», «на втором снимке – копия мама», «отлично», «На фото как первые две мои девушки. Первая надувная , а вторая красивая», «красотка», «пчелка в деле», - пишут они.

Напомним, Полякова зажгла с дочерьми и взорвала сеть ярким видео.

Как сообщала Politeka, Полякова показала повзрослевшую дочь-красавицу: «Вот это котенок!».

Также Politeka писала, что малолетняя дочь Поляковой устроила взрослую фотосессию в прозрачном платье.