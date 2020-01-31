Актриса Елизавета Василенко спровоцировала всплеск ярких комментариев в социальных сетях
Об этом пишет Politeka.net.
В частности, молодая украинская актриса выложила в своем личном Instagram фотографию, которая вызвала бурное обсуждение среди ее поклонников.
На ней Елизавета Василенко сидит, прислонившись спиной к двери, а рядом можно увидеть розового плюшевого единорога. Наибольшее обсуждение вызвало удивленное выражение лица звезды сериала "Школа" — сторонники в комментариях писали разные версии того, что он может означать.
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"Ставь любимый эмоджи в комментариях, а я буду вас лайкать и комментировать", - пообещала Елизавета Василенко своим подписчикам в публикации.
"Самая красивая", "Красавица", "Лиза, я просто восхищаюсь тобой, ты такая жизнерадостная, добрая, дружелюбная и солнечная", "Релакс для глаз", "Когда с твоим парнем целуется другая девушка", "Лиза, ты прекрасна как обычно", "В принципе все эмоджы классные, и ты тоже", - пишут подписчики в комментариях под новой фотографией.
Как известно, актриса Елизавета Василенко на данный момент находится в Куала-Лумпуре, а пару дней назад она отдыхала на Бали.
Ранее мы рассказывали о том, что молодая Елизавета Василенко оголилась ради горячих фото на Бали. Снимки артистка, которая сыграла главную роль в сериале «Школа», опубликовала на своей странице в Инстаграм.
21-летняя Василенко выложила сразу несколько фотографий в блестящем сером купальнике и шортах на фоне океана. Свой пост она подписала: «Спасибо, мои дорогие братцы, за такую возможность! Бесконечно счастлива и благодарна».
Пост актрисы набрал уже более 80 тыс. лайков и 250 комментариев. Интересно, что практически все комментарии положительны. Либо у молодой актрисы совсем нет хейтеров, либо она удаляет нелицеприятные комментарии из своей ленты.
«Божественная, шикарная, лучшая», «Кайфовая», «Такое солнышко», «Воу, как красиво, и ты, и море», «Первая фотография очень красивая и передает ту атмосферу», «Боже ты на этих фотографиях такая счастливая», - пишут поклонники под яркими снимками.
Напомним, любимые герои сериала «Школа» лично встретились с украинцами
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