Актриса Елизавета Василенко спровоцировала всплеск ярких комментариев в социальных сетях

Об этом пишет Politeka.net.

В частности, молодая украинская актриса выложила в своем личном Instagram фотографию, которая вызвала бурное обсуждение среди ее поклонников.

На ней Елизавета Василенко сидит, прислонившись спиной к двери, а рядом можно увидеть розового плюшевого единорога. Наибольшее обсуждение вызвало удивленное выражение лица звезды сериала "Школа" — сторонники в комментариях писали разные версии того, что он может означать.

"Ставь любимый эмоджи в комментариях, а я буду вас лайкать и комментировать", - пообещала Елизавета Василенко своим подписчикам в публикации.

"Самая красивая", "Красавица", "Лиза, я просто восхищаюсь тобой, ты такая жизнерадостная, добрая, дружелюбная и солнечная", "Релакс для глаз", "Когда с твоим парнем целуется другая девушка", "Лиза, ты прекрасна как обычно", "В принципе все эмоджы классные, и ты тоже", - пишут подписчики в комментариях под новой фотографией.

Как известно, актриса Елизавета Василенко на данный момент находится в Куала-Лумпуре, а пару дней назад она отдыхала на Бали.

Ранее мы рассказывали о том, что молодая Елизавета Василенко оголилась ради горячих фото на Бали. Снимки артистка, которая сыграла главную роль в сериале «Школа», опубликовала на своей странице в Инстаграм.

21-летняя Василенко выложила сразу несколько фотографий в блестящем сером купальнике и шортах на фоне океана. Свой пост она подписала: «Спасибо, мои дорогие братцы, за такую ​​возможность! Бесконечно счастлива и благодарна».

Пост актрисы набрал уже более 80 тыс. лайков и 250 комментариев. Интересно, что практически все комментарии положительны. Либо у молодой актрисы совсем нет хейтеров, либо она удаляет нелицеприятные комментарии из своей ленты.

«Божественная, шикарная, лучшая», «Кайфовая», «Такое солнышко», «Воу, как красиво, и ты, и море», «Первая фотография очень красивая и передает ту атмосферу», «Боже ты на этих фотографиях такая счастливая», - пишут поклонники под яркими снимками.

Напомним, любимые герои сериала «Школа» лично встретились с украинцами

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