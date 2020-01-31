Шоумен и телеведущий Владимир Остапчук ошарашен признанием своей бывшей жены

Об этом он написал на своей странице в Instagram, передает Politeka.net.

В частности, Владимир Остапчук решил впервые прокомментировать скандальное интервью бывшей жены о громком разводе.

По его словам, бывшая жена решилась на скандальное интервью из-за женской обиды и злости.

"Для меня так же, как и для вас стало полным шоком это видео. Я никогда не хотел бы, чтобы личные отношения двоих людей обсуждала вся страна. Все эти 5 месяцев до сегодняшнего дня я не распространялся по поводу нашего развода и до сих пор считаю, что от такого поворота больше всего пострадают наши милые детки", - подчеркнул он.

Владимир Остапчук также предположил, что его бывшая жена, вероятно, еще не привыкла к новому статусу, поэтому пошла на отчаянный шаг.

"Но я могу понять и в какой-то степени оправдать такой эмоциональный поступок Елены. Это женская обида и злость. Потому что мы знакомы с 17 лет, потому что мы были вместе почти 14 лет и, возможно, она еще не свыклась с новым статусом и самостоятельной жизнью. Вот и решилась на отчаянный шаг", - резюмировал шоумен в своем личном Instagram.

Ранее мы рассказывали о том, что бывшая жена Владимира Остапчука вывалила грязную правду о разводе. В прошлом году после 10 лет брака и рождения двух детей Остапчук расстался с супругой Еленой Войченко. Последняя откровенно поделилась причинами и обстоятельствами расставания, выложив все некрасивые подробности без утайки.

Несколько месяцев Владимир и Елена категорически отказывались комментировать развод. Поклонники ведущего пришли к выводу, что просто жена устала от его постоянной занятости и богемной жизни. Однако, ситуация оказалась куда интереснее.

Елена рассказала о том, что муж не помогал ей с детьми, более того, не понимал важности этой помощи. И прямым текстом ей так и говорил "я еще не нагулялся".

Кроме того, она призналась, как подловила мужа на многочисленных интрижках. Елена увидела переписки в его телефоне. А на ее резонные вопросы Владимир не нашелся что ответить.

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