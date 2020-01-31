Вера Брежнева должна хорошо подумать перед пластической операцией

Об этом в интервью журналистам рассказала ясновидящая Галина Янко, передают Дни.

По ее словам, известной певице не стоит обращаться за помощью к пластическим хирургам, поскольку это плохо закончится.

"Вера – девушка не из простых. Все свои действия она продумывает до мелочей и четко понимает, где есть выгода, а где ее нет. Она все делает с оттенком легкой обреченности и милой улыбкой. Внешне звезда – предел спокойствия, а вот внутри нее кипят страсти. Это женщина с железным характером и невероятной силой воли. Муж ее любит, и она очень к нему расположена. Эта пара идет по жизни вместе, судьба им писана долгая. Тут есть и уважение, и привязанность, но все же больше их объединяет внутреннее стремление к продвижению общего дела", - утверждает российская ясновидящая.

Янко также отметила, что 2020 год будет очень интересным для Веры Брежневой, но в нем присутствуют и негативные моменты.

"Со стороны мужа вижу болезнь пожилых родственников. Карты говорят о том, что если вовремя заняться этой ситуацией, то возможен положительный исход", – добавила эксперт.

По словам ясновидящей, если Вера Брежнева решится на пластическую операцию, то потом ей придется решать проблемы не только с внешностью, но и здоровьем.

"Вижу, что Вера захочет изменить свою внешность, возможно даже решит обратится за помощью к пластическим хирургам. И вот тут карты говорят, что лучше ей этого не делать. Операция может закончиться плачевно. Не исключено, что после вмешательства ей придется решать проблемы уже не только внешности, но и здоровья", - уверенно заявила Галина Янко.

Гадалка также добавила, что популярная певица Вера Брежнева всерьез задумалась об еще одном ребенке, и вероятность пополнения в семье составляет 90%.

"Что касается карьеры певицы, то Брежнева настолько уверена в своих силах и возможностях, что совершенно не волнуется на счет своей востребованности. Ее не волнует плотный гастрольный график. Вера знает, что публика будет любить ее, даже в ее репертуаре еще долго не будет новых хитов", - подытожила ясновидящая в общении с журналистами.

Ранее мы рассказывали о том, что Веру Брежневу засекли в компании фаната Владимира Путина. Как оказалось, популярная певица станет жури российского танцевального шоу.

«Мы приготовили супер-проект DANCE РЕВОЛЮЦИЯ! Без возрастных ограничений, без компромиссов, без поблажек. 128 камер, направленных на участников, будут фиксировать мельчайшие детали, технология 360° позволит рассмотреть каждое движение, в буквальном смысле, со всех сторон», - рассказала Брежнева про новый проект.

Компанию певице в кресле жури составил скандальный украинский артист балета Сергей Полунин, который в 2018 году принял российское гражданство и сделал на груди татуировку в виде портрета российского президента Владимира Путина.

Напомним, что Вера Брежнева спуталась с Полуниным: "обнимает его за...".

Как сообщала Politeka, Брежнева засветилась в небрежном виде в компании девушек: "На фоне молодых и красивых пугает".

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