Знаменита украинская певица Вера Брежнева удивила не только снимком, который публиковала на своей странице в социальной сети Инстаграм, но еще и резкой сменой имиджа
Певица, как известно, активно старается продемонстрировать своим фанатам безупречное чувство стиля. Артистка при этом не стесняется показать и себя настоящую, часто появляясь перед публикой без макияжа и каких-либо украшений, пишет Рoliteka.net.
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Так, в этот раз Вера показала себя во время презентации своей новой линии косметики. Снимки она разместила в своем Instagram.
«Как же хорошо, что любимая сеть открыла первый Бьюти-супермаркет в Питере 💫💫💫 и вчера именно там , на Невском, прошла презентация @verabeauty.official 💛 было так душевно 🌟 так много искренних, светлых , тактичных и красивых людей ❤🙏 это родной город моей бабушки Веры и я радуюсь поездке в Питер всегда, как ребенок!», – написала артистка.
Однако пользователи сети обратили внимание совсем не на презентацию косметики. Дело в том, что некоторые комментаторы решили обсудить внешний вид артистки, отметив: звезда заметно постарела.
Не так давно звезда озадачила заявлением о «важном событии в своей жизни». Поклонники тут же предположили, что Вера снова беременна и засыпали пост в Инстаграм целой кучей комментариев. А спустя еще несколько дней, чтобы позволить фанатам в комментариях погадать, что же она хочет им сообщить, Вера сделала новое заявление. Оказалось, что певица не беременна, а презентует свое "детище" – собственную линейку косметического бренда VERA.
Чтобы подогреть интерес к данной продукции собственного производства в разделе Стори Вера показала серию кадров, сделанных во время её работы, связанной с непосредственной разработкой косметических средств новой марки.
Не обошлось и без курьезных случаев. Во время герметизации Вера вошла в комнату с чашечкой кофе и из-за сильного распылителя воздуха пролила большую часть напитка вокруг, что можно заметить на представленных кадрах.
Напомним, Брежнева в прозрачном боди показала себя во всей красе.
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