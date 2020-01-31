Анна представила себя в новом имидже, показывая, как отдыхает на матче своего возлюбленного

Знаменитая украинская певица Анна Седокова, продолжает поражать необычными снимками и видео, в этот раз соблазнив поклонников естественным видом

Дерзкие фото, необычные образы, а также смелые наряды звезда активно демонстрирует на своей странице в Инстаграм. При этом звезда не стесняется своего тела и поэтому не реагирует на слова недоброжелателей, пишет Рoliteka.net.

В этот раз Анна представила себя в новом имидже, показывая, как отдыхает на матче своего возлюбленного. Как недавно выяснилось, у звезды новое увлечение, причем о нем стало известно лишь после заявления звезды. Ранее она не афишировала отношения, учитывая тот факт, что спортсмен моложе Седоковой и к тому же был женат.

Так, в разделе Стори в Инстаграм певица показала серию фото, на которых позировала вовремя матча с друзьями, при этом показала не только их но и себя. Также стоит подчеркнуть, что звезда всячески поддерживает Яниса и всегда присуствует на его матчах или же смотрит их по ТВ, также показывая все в своем Инстаграм.

Сама Анна на матче появилась в довольно пикантном наряде с глубоким декольте, удивив при этом смелым видом.

"Я так хочу, чтобы каждый из нас нашёл свой недостающий пазл. Я свой нашла ❤️ Люблю тебя и нашу сумасшедшую семью @janis.timma 🦹🏼‍♂️👩🏼‍🎤», – отметила несколько дней тому назад Анна под похожим роликом в Инстаграм.

"Я все время отдергиваю себя, когда снимаю нас в стори, ведь счастье любит тишину и что скажут люди... Но я чувствую, что даже если совершу самую большую ошибку, он все равно будет рядом. Поддерживать меня и любить то, чем я занимаюсь так же жарко, как я. А я полюбила баскетбол 🏀Наверное, это есть одна из формул счастья в паре - уважать и любить профессии и дела друг друга.

Спасибо за поддержку. Бесконечное спасибо за любовь", – написала Анна ранее под одним из видео, комментируя свои отношения.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.

Также Politeka писала, что Седокова поразила поклонников «самым лучшим» образом