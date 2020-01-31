Певица больше не может терпеть

Певица Любовь Успенская попросила прекратить травлю своей дочери

Об этмо пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram успенской (instagram.com/uspenskayalubov_official/)

"Мне больно говорить об этом и делать подобные заявления. Но, я понимаю, что по-другому поток разговоров и сплетен не остановить", - написала Успенская в комментарии к совместному портрету с дочерью.

Певица поделилась своими переживаниями относительно состояния дочери и призвала интернет-аудитории быть гуманнее, заметив, что "каждый из нас прежде всего человек".

"Я тоже мечтаю, мечтаю, чтобы состояние моей дочери стабилизировалось и все трудности, которые нам приходится преодолевать каждый день - остались в прошлом. Я поделилась своей болью потому что не могу больше молчать", - добавила Певица.

Также Успенская выставила скриншот с обращением к поклонникам, которое она опубликовала ранее в КП. Артистка призналась, что устала реагировать на слухи и обсуждения здоровья своей дочери.

По словам артистки, она не в силах остановить те потоки грязи, которые льются на ее дочь в СМИ и в обществе. Успенская заявила, что скажет правду, чтобы перекрыть потоки лжи.

«Татьяна действительно пострадала в аварии год назад. И да, ее душевное состояние пошатнулось. Психологически она не справляется самостоятельно с болезнью», - призналась артистка.

В комментариях многие коллеги по цеху поддержали Любовь и ее дочь теплыми словами.

"Мы с вами, верю в то , что испытания делают нас сильнее. скорейшего вам выздоровления !!!",- написала Светлана Лобода.

"Дай Бог здравия", - пожелал Иракли.

" Любочка, дорогая, всё наладится! Верим", - написала Эвилина Бледанс.

"Дорогая, мы с тобой. Может я могу чем-то помочь?", - написала Анита Цой.

"Дорогая, пусть Боженька поможет Доченьке!", - написала Катя Лель.

Как известно, девушка попала в аварию осенью 2018 года. По официальным данным,она упала с велосипеда, в результате чего повредила челюсть. После нескольких хирургических вмешательств у нее диагностировали заражение крови. После перенесенных травм девушка впала в депрессию. В СМИ появились слухи, что на самом деле не было никакой аварии, а девушка просто пристрастилась к наркотикам. Именно из-за этих слухов Успенская и обратилась к людям.

«Я прошу вас если не помочь, то прекратить рушить жизнь и здоровье моей дочери», - взмолилась артистка.

Напомним, Любовь Успенская недавно заявила, что вполне может выйти замуж за Филиппа Киркорова.

«Мы друзья, может, еще даже и поженимся. А чего тушеваться? Он же любит талантливых. Так что я не против», - заявила певица.

Напомним, что Успенская взорвала жаркими кадрами: "Разврат уже надоел".

Politeka сообщала, что Успенская развлекала украинского экс-нардепа на юбилее в Харькове: фото попали в сеть.

Также Politeka писала, что Успенская рассказала, как помирилась с Киркоровым: "Четыре часа была голой...".