Такого образа не ожидали даже от него

Филипп Киркоров поразил экстравагантным образом сразу после возвращения в Россию из США

Эксцентричный король российской поп-музыки не перестает удивлять своих поклонников все новым яркими перевоплощениями. Как сообщает Politeka, судя по его странице в Инстаграм, Киркоров вернулся в Москву из солнечного Майами и сразу же отправился на юбилей российского певца Дмитрия Маликова.

По этому случаю артист поделился селфи, сделанным в лифте. На фото Киркоров позирует в узких черных штанах с дырками на коленях, черной футболке со стильным принтом и модных круглых очках. Однако, все внимание перетягивает на себя коротка пушистая шуба, которой решил дополнить свой образ певец.

«Ну, здравствуй, Москва! И как полагается в моих традициях, с Корабля на Бал, на сей раз имени @dmitriy_malikov и его 50-Летнего Золотого Юбилея, который уже только что начался…Я исполню сегодня одну из самых красивых и романтичных композиций Димы «ЕЩЁ, ЕЩЁ», в новом видении @alexdavia.... волнуюсь....ведь это мое первое публичное выступление в новом десятилетии, четвёртом на моем творческом пути.... шёл 2020 год...», - написал певец.

Поклонники тут же засыпали его комментариями. В них многие отметили, что певец заметно похудел.

«Боже ужас, комедиант с совковым вкусом», «Ноги как у Аллы худые стали», «Ну здравствуй травести ДИВА», «Филя как всегда фееричен) невероятно красивый», «Какой стройняшка и очаровашка», «ЛИЦО РУССКОЙ ЭСТРАДЫ», - пишут люди.

До этого мы писали о том, что восьмилетняя дочь Киркорова поделилась своим новым снимком.

Так на новом опубликованном фото, Алла-Виктория позирует в милейшем пестром детском костюме и босоножках на низком ходу. Волосы девочки заплели в интересную, можно сказать, что по-детски задорную прическу - юная знаменитость подняла руки к верху, позируя с шариком в виде мультяшного понни или единорога.

Кроме прочего, маленькая модница на снимке улыбается, а геолокация отмечена, как Майами. Под постом немало комментариев, в адрес девочки пишут много комплиментов.

Напомним, страшная беда случилась в семье невесты Киркорова Успенской, даже Лобода не сдержалась.

Как сообщала Politeka, фаворитка Киркорова похвасталась аппетитными формами в черных чулках.

Также Politeka писала, что 8-летняя дочь Киркорова сразила «взрослым» видом.