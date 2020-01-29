Филипп Киркоров отдыхал или и сейчас продолжает веселится в Штатах

Известный российский певец ранее показал, как подросла его восьмилетняя дочь. А теперь и сама маленькая красавица опубликовала показательное фото. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram девочки.

Так на новом опубликованном фото, Алла-Виктория позирует в милейшем пестром детском костюме и босоножках на низком ходу. Волосы девочки заплели в интересную, можно сказать, что по-детски задорную прическу - юная знаменитость подняла руки к верху, позируя с шариком в виде мультяшного понни или единорога.

Кроме прочего, маленькая модница на снимке улыбается, а геолокация отмечена, как Майами. Под постом немало комментариев, в адрес девочки пишут много комплиментов:

"принцесса"

"Просто чудо"

"Красота"

Напомним, известный российский певец показал, как отдохнул в США.

Так на новом опубликованном видео, Киркоров веселиться вместе со своей дочерью Аллой-Викторией и в компании известной детской блогера Насти с отцом девочки. Русскоязычный канал малышки имеет множество подписчиков на YouTube - более миллиона, а ее родители уже снимали Киркорова в одном из выпусков блога Насти. На кадрах над головами мужчин поднимается и разрывается блестящий шар с не менее блестящим содержимым и все это сыплется прямо на звезд:

«‼️Осторожно! Видео излучает позитивные вибрации, заряжает всех отличным настроением!💯 Краски жизни в твоих руках – выбирай яркие тона! 🎨 …», - подписал Филипп видео. Примечательно, что шар над мужчинами лопается именно с помощью восьмилетней Аллы-Виктории – девочка со всем задором тычет иголкой в шарик и тот мгновенно разрывается.

Напомним, Киркоров напугал кардинальной сменой имиджа, таким его еще не видели: "Фантомас разбушевался".

Как сообщала Politeka, Киркоров резко похудел на 40 кг и изменился до неузнаваемости: новые фото поражают.