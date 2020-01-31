Известная украинская певица Оля Полякова показала совместное фото с известным украинским фитнес-тренером Сергеем Шереметой

На фото Полякова позирует в черной одежде сзади Павла. Он в этот момент делает селфи сверху. Шеремет был одет в серую кофточку. Оля на фото призакрыла глаза от удовольствия и взялась рукой за распущенные волосы. На фоне можно увидеть только газон, можно предположить что это футбольное поле или что-то подобное. Известно, что мужчина тренировал певицу. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"С днем рождения герой", - написала Полякова поздравляя Шеремета с праздником.

Фанаты не смогли оценить фото или написать комментарии. Кадр рыл опубликован в сторис Инстаграма, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что 41-летняя украинская певица Оля Полякова без тени смущения показала, как она выглядит без одежды.

Артистка поделилась в микроблоге в Инстаграм кадрами, на которіх она предстала в одном лишь бикини черного цвета. Красотка в солнцезащитных очках покрутилась перед камерами и предложила поклонникам выбрать лучшее фото.

Так, она позировала у бассейна в тени пальм. На одном из кадров Олю засняли сбоку, она запрокинула голову назад, а на ее лице играла счастливая улыбка. Девушка вскружила голову изящными изгибами бедер и талии, а от упругих "мячиков" невозможно отвести взгляд.

Сообщалось, что Полякова показала свое женское мастерство прямо на сцене.

На кадрах Оля позирует в блестящем сценическом костюме на больших каблуках. На голове, как обычно у Поляковой была корона. Вокруг можно увидеть массовку, которая танцевала с певицей. Артистка позировала с колбасой, а в какой-то момент она выгнулась назад и начала засовывать ее в рот, что вполне удалось, хотя палка была довольно длинной. Все происходило под песню "Ночная жрица".

Напомним, Полякова в бикини покрутила самыми аппетитными местами на камеру

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