Звезда Наталья Ветлицкая триумфально вернулась на сцену после почти 30-летнего перерыва

Об этом пишет Politeka.net.

Сообщается, что певица решила выступить на концерте, который был посвящен 50-летию ее бывшего возлюбленного Дмитрия Маликова.

Как известно, в конце 80-х Наталья Ветлицкая и Дмитрий Маликов встречались около трех лет.

Певец был влюблён в диву и даже посвятил ей песню «Душа». Отец Маликова ветреную блондинку не очень принимал. Да и сама Наталья, будучи на пике популярности, как говорят, любила зажечь.

"В итоге пара рассталась из-за измен Ветлицкой и бурных домашних выяснений отношений, в ходе одного из которых она ударила Маликова каблуком по голове. Поговаривают, что песня «Прощай, моя блондинка» - о ней", - информирует Telegram-канал "Только никому".

По информации российских СМИ, на концерте Наталья Ветлицкая спела песню "Душа" и призналась Дмитрию Маликову в своих чувствах, но певец был сдержан в эмоциях.

"Ожидала лучшего...", "Ой, Как круто!", "Красавица!", "Образец элегантности и красоты", "Голос не изменился, так не бывает, однозначно фанерит", "Зачем под фанеру? Одну-то песню", - отреагировали на возвращение Ветлицкой пользователи в социальных сетях.

Ранее мы рассказывали о том, что Наталья Ветлицкая ошарашила признанием о детях. Артистка призналась, что долго боялась завести ребенка, более того, даже не хотела.

По словам певицы, материнство не сделало ее счастливой, так как теперь она постоянно чувствует тревогу.

Отметим, у артистки подрастает 15-летняя дочь Ульяна, которую та родила в 40 лет. Звезда рожала во Франции, а затем переехала вместе с малышкой в Испанию - в городок Дения, где редко бывают туристы. Певица рассказала, что вынуждена была уехать за границу из-за слабого здоровья дочери. К слову, кто отец ребенка, звезда скрывает.

"Может быть я не такая как все женщины, может быть я неправильная. Я детей не хотела. Мне казалось, что это дикая ответственность и это адски обременительно, - заявила Ветлицкая. - Дети – это жесть, конечно, просто это испытание такое конкретное. Но после рождения вся твоя жизнь меняется, ты уже себе не принадлежишь, ты сходишь с ума, ты боишься каждую секунду, не дай Бог с ней что-то случится. Но мне рождение ребенка счастья не принесло".

Напомним, певица Ветлицкая ошарашила признанием о дочери.

Как Politeka сообщала, что 49-летний Маликов заявил об еще одном ребенке: «уже давно дедушка».

Также Politeka писала, звезды показали, как выглядели в школе: никакой пластики и силикона, это же другие люди.