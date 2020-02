View this post on Instagram

Когда-то 20 лет назад он любезно согласился стать героем моего видео Чуть-Чуть не считается, покорив меня своей скромностью , целеустремлённостью, хорошим воспитанием и великолепными авторскими песнями!!! Сегодня, наблюдая за его делами, гражданской позицией, в которой чувствуешь огромное желание изменить нашу с вами жизнь в лучшую сторону, я очень хочу поздравить с днём рождения Сергея Михайловича Боярского @sergeyboyarskiy !!! И пожелать творческого вдохновения в реализации порой очень непростых задач! #какмолодымыбыли #наташакоролева #деньрождения #сьемки #клип #2000