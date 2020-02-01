Российская певица украинского происхождения Наташа Королева может похвалиться преданностью своих многочисленных поклонников

Фанаты звезды создали в сети немало групп и страниц, где делятся свежими новостями и фотографиями артистки, а также находят и публикуют архивные кадры, передает Politeka.

Так, на одной из таких страниц появился снимок совсем еще молодой Наташи, который можно назвать пикантным. Она позирует, лежа на кровати и подперев лицо ладонью. На ней то ли комбинация, то ли халатик, которыя совершенно не скрывает пышную грудь. Утренний образ она дополнила крупными серьгами.

Вся поза певицы выражает страсть: ее взгляд томный, а губы полураскрыты.

Несмотря на кажущуюся небрежность снимка, можно заметить, что к съемке Наталья подошла ответственно. Это выдают безупречный макияж на лице и завитые в локоны волосы.

Ранее мы рассказывали о том, что Королева поделилась в соцсети архивным видео. Это бэкстейдж со съемок клипа на песню «Чуть-чуть не считается». В нем 26-летняя артистка снялась вместе с 20-летним сыном Михаила Боярского Сергеем.

Таким образом певица поздравила ныне депутата Государственной Думы РФ с его 40-летним юбилеем.

Мы также писали о том, что Королева опубликовала фото, которое немало удивило ее поклонников. На снимке красотка предстала с пером павлина в руках, которое закрыло пол ее лица. Яркий макияж с акцентом на глаза, неброская помада на губах, которая подчеркнула пухлые губы, дополнили образ. На лице певицы - ни одной морщинки, что вызвало пересуды.

Пользователи сети заподозрили использование фотошопа, а также предположили злоупотребление «уколами красоты» и услугами пластических хирургов.

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