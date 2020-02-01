Російська співачка українського походження Наташа Корольова може похвалитися відданістю своїх численних шанувальників

Фанати зірки створили в мережі чимало груп і сторінок, де діляться свіжими новинами і фотографіями артистки, а також знаходять і публікують архівні кадри, передає Politeka.

Так, на одній з таких сторінок з'явився знімок зовсім ще молодої Наташі, який можна назвати пікантним. Вона позує, лежачи на ліжку і підперши обличчя долонею. На ній чи то комбінація, чи то халатик, що зовсім не приховує пишні груди. Ранковий образ вона доповнила великими сережками.

Вся поза співачки висловлює пристрасть: її погляд томний, а губи напіврозкриті.

Незважаючи на гадану недбалість знімка, можна помітити, що до зйомки Наталя підійшла відповідально. Це видають бездоганний макіяж на обличчі і завите в локони волосся.

Раніше ми розповідали про те, що Корольова поділилася в соцмережі архівним відео. Це бекстейдж зі зйомок кліпу на пісню «Чуть-чуть не считается». У ньому 26-річна артистка знялася разом з 20-річним сином Михайла Боярського Сергієм.

Таким чином співачка привітала нині депутата Державної Думи РФ з його 40-річним ювілеєм.

Ми також писали про те, що Корольова опублікувала фото, яке чимало здивувало її шанувальників. На знімку красуня постала з пером павича в руках, яке закрило половину її обличчя. Яскравий макіяж з акцентом на очі, непомітна помада на губах, яка підкреслила пухкі губи, доповнили образ. На обличчі співачки - жодної зморшки, що викликало пересуди.

Користувачі мережі запідозрили використання фотошопу, а також припустили зловживання «уколами краси» і послугами пластичних хірургів.

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