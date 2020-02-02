Певица, звезда "Квартала 95" Вера Кекелия позировала в необычном и очень стильном образе

Артистка предстала в черном плаще и колготках в сеточку, пишет Рoliteka.net. Данное фото звезда опубликовала в своем Инстаграм.

Вера, вероятно, сидит на стуле, схватившись за пояс плаща и затянув его покрепче. Девушка немного откинула свой дерзкий наряд назад и под ним показались стройные ножки в колготках в сеточку. Больше из одежды на Кекелии, по всей видимости ничего не было.

Стоит отметить, что под плащом виднелся кусочек оголенного тела. Завершали стильный образ узкие очки.

Вера не улыбалась на снимке и в камеру не смотрела. Прическа с волнистыми волосами очень подходит звезде.

"Пора доставать плащи;))))", - подписала снимок певица.

Почти за сутки публикация собрала более 2000 лайков и много комментариев.

"Пора снимать плащи", "Ваууууу🔥🔥", "Напомнила Тринити из фильма "Матрица" 😎", "🔥🔥🔥 Моя любовь", "Уляляля как жарко стало от такой жрицы 😍😍", "Wow!", "Невероятная", "Ого, Верочка, ну огонь 🔥 😘", "Новая песня?", "Ну неужели😎", "Огонь👍👍", "Класс", "Вау😎", "Вееееераааа!!! Уау! Вот это образ! Агонь🔥", "йо ма йо!!! Аж челюсть отвисла 🤩", "Как жарко стало!", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Вера Кекелия и ее муж, Роман Дуда, лежали на кровати. Любящий супруг обнимал красотку, глядя на нее сверху. Мужчина приложил пальцы к щеке жены.

Вера находится снизу, ее волнистые волосы немного спустились с кровати. На девушке - нечто похожее на рубашку, которая слегка спустилась с плеч.

Оба смотрят друг другу в глаза и широко улыбаются.

Напомним, Вера Кекелия позировала вместе с коллегой Мартой Адамчук. Последняя позировала в тонком полупрозрачном сетчатом платье черного цвета, засветив при этом нижнее белье. Аккуратно собранные волосы придали изящности Марте. А Вера была одета в прозрачный наряд и с ярким макияжем.

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На одном из фото почти все дружно высунули языки — получилось смешно.

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