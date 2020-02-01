Старшая дочь Брежневой Соня Киперман удалила все фото с молодым человеком Мэттом Кэнноном

18 летняя девушка похвасталась свежим снимком селфи в своем инстагарам. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram дочери украинской звезды.

На фото девушка предстала очень нежной, с персиковыми тенями на глазах и бледной помадой. Рот она приоткрыла и засветила белые зубы.

«Милая и нежная», «Какая же ты милашка», «Тебе идёт нежный make-up», «Красивая», «Сияешь ярко, как бриллиант 💎», «Чудесная💕», «Супер», «Красоточка», – пишут в сети.

Судя по всему, это первое ее фото после разрыва, так как она удалила все совместные фото с молодым человеком в инстаграм на своей странице. А еще недавно она провела новый год в его компании.

Напомним, что 18-летняя старшая дочка певицы Веры Брежневой, Соня Киперман, умилила сеть трогательным селфи со своим молодым человеком. Красавица поделилась кадром в своем микроблоге в Инстаграм на Новый год. Девушка предстала в наряде с открытыми плечами. Позади нее стоит ее бойфренд Мэтт Кэннон. Молодые люди улыбаются и, очевидно, всместе встретили новый 2020-й год.

Тогда Соня подписала фото: "самый счастливый Новый год". Комментирующие отметили, что парочка очень похожа на друг друга.

Отметим, избранник Сони, судя по его соцсетям, профессионально занимается электронной музыкой.

Дочь Брежневой в прошлом году окончила старшую школу в США и продолжила обучение в престижном колледже. Девушка ведет самостоятельную жизнь, мама "не трясется" над ней, в отличие от многих родителей. Раз в несколько месяцев Вера старается видеться с Соней.

Ранее мы сообщали, поклонники заметили, что дочка переняла красоту матери. Да и талантов Соне не занимать – она занимается модельной деятельностью, освоила азы актерского мастерства, а также поет.

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