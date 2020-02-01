Владимир Остапчук начал пропагандировать нездоровый образ жизни в сети

Шоумен и телеведущий Владимир Остапчук показал в сети новое фото, на котором продемонстрировал новую вещь в своем гардеробе, которая появилась у него после развода с Еленой Войченко, пишет Рoliteka.net.

Он позирует в сером худи с многозначительной надписью: «подбухиваю».

«Вы думали я забыл про главный хештег выходных? #подбухиваю всего за одну неделю из сториз превратился в массовое движение! Киев, Рига, Краков и даже Торонто - мир объединяет честное и прекрасное желание - подбухивать», – сообщил он после вирусного растространения в сети его сториз, где он ответил на вопрос, чем любит заниматься в выходные.

Также он объяснил, как правильно нужно употреблять алкоголь по его холостяцким правилам.

«Как ваш духовный лидер и наставник чувствую необходимость разъяснить несколько правил:

Подбухивать желательно на выходных (со вторника по воскресенье, понедельник - разгрузочный день)

Подбухивают только 18+ (хоть я иногда завидую малышам, которые подбухивают сисю)

Мы не бухаем, не закладываем за воротник, не полируем, не посылаем вдогонку, не нарезаемся и не выпиваем.

Мы ПОДБУХИВАЕМ!», – сообщил он в сети.

Также добавил, что именно значит его неологизм: «Душевно смаковать каждый момент и каждый глоток».

«Мы игривые, веселые и любим весь мир. Наша философия проста - мы любим жизнь, мы живем тут и сейчас, мы улыбаемся тем, кто рядом, мы не осуждаем и не прикрываемся ханжеством или ЗОЖ. Мы принимаем и любим себя такими какие есть. Чтобы вступить в наши ряды нужны чистое сердце, прекрасная душа и бокал. Даже если вы подбухиваете один/одна - вы не одиноки, с вами подбухивает весь мир», – добавил он.

После этого она рассказал о линейке своих худи с этой надписью и в завершение добавил напутствие: «Помните слова классика: «Жизнь слишком коротка, чтобы не подбухивать».

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