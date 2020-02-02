Популярный украинский музыкант Андрей Кузьменко (Кузьма Скрябин) погиб 2 февраля 2015 года. Сегодня исполняется 5 лет со дня его гибели.

Вокалисту группы «Скрябин» было 46 лет. У него остались родители, жена и дочка, которые до сих пор тяжело переживают потерю близкого человека, передает Politeka.net.

Жене Скрябина Светлане Бабийчук сегодня 51 год. Она художница, занимается росписью по дереву. В браке с музыкантом они прожили 21 год. Интересно, что со своей будущей женой Кузьма учился в параллельных классах. После смерти мужа Светлана основала благотворительный фонд его имени. Она помогает детским домам, больницам, а также поддерживает украинскую армию.

У пары есть единственная дочь Мария-Барбара Кузьменко, которую музыкант ласково назвал Басей. Известно, что девочку назвали в честь актрисы Барбары Брыльской. Девочка училась в Национальном медицинском университете имени А. А. Богомольца. В прошлом году она вышла замуж. Ее избранником стал Виктор Тур, который учился вместе с ней в университете. Интересно, что на праздник к дочке Кузьмы приехали многие украинские звезды, а также телеведущая Катя Осадчая в рамках шоу «Светская жизнь».

На момент гибели Скрябина девушке было 17 лет. Как признавались родные, она очень трудно пережила потерю отца, поэтому даже пришлось обращаться к врачам. Кстати, девушка закрыла свой личный аккаунт в сети Инстаграм.

Отметим, что в августе 2019 года Светлана и Мария-Барбара посетили церемонию открытия именной звезды Кузьме в Киеве на «Площади звезд». Эта площадь уже успела стать своеобразным символом признания национальной культуры, искусства и спорта в Украине.

«Хотелось бы, чтобы он был здесь и ему лично вручали эту награду. Считаю, что он заслужил это. А в целом чувствуется любовь и поддержка украинцев как на этой церемонии, так и вне ее», - отметила супруга музыканта во время церемонии.

Добавим, что гибель музыканта тяжело пережили его родители Виктор и Ольга Кузьменко. Позже, чтобы заглушить боль женщина написала книгу о сыне "Моя дорога птаха". Кстати, именно Ольга Кузьменко стала инициатором того, чтобы группа «Скрябин» нашла нового вокалиста и продолжала дело ее сына.

Как известно, в Украине уже появилось несколько памятников покойному музыканту. Также Скрябина посмертно наградили орденом "За заслуги" 1 степени.

Напомним, что дочь Кузьмы Скрябина вышла замуж, появились фото молодоженов: "Отец радуется на небесах".

Как сообщала Politeka, фотографии дочери Кузьмы Скрябина пробирают до глубины души.

Также Politeka писала, что в Украине есть девушка с татуировкой Скрябина: фанатка ночует на месте гибели музыканта.