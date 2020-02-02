Известная украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха удивила поклонников неожиданной пропажей из всех социальных сетей

Перед самым наступлением Нового года артистка решила не только приятно удивить поклонников яркими кадрами, но еще и озадачить сменой образа, сообщает Politeka.

Как известно, не так давно звезды украинской группы «НеАнгелы» решили устроить целую серию непрерывных путешествий с концертной программой, поэтому активно готовились к предстоящим концертам. А спустя несколько дней прекратила обновлять контент в соцсетях, оставив поклонников в недоумении.

И практически спустя месяц после молчания в Инстаграм, певица заявила о своём возвращении. При этом сама Виктория раскрыла причины своего длительного отсуствия в социальных сетях. Также Вика решилась показать первые пикантные кадры со своего отпуска.

На новых снимках Вика показала, как позировала в купальнике голубого оттенка и позировала на фоне бунгало у океана. Она выбрала несколько удачных ракурсов, удивив стройностью фигуры.

На опубликованных снимках в разделе Стори Смеюха позирует на камеру в одном кружевном топе, демонстрируя роскошный бюст, во время отдыха на вечернем побережье.

"Вместе с появлением на моем телефоне еженедельных отчетов о количестве часов, которые я провожу в социальных сетях, я вдруг осознала, сколько "реального" времени я замещаю "экранным". С одной стороны, это часть моей работы – быть на виду. С другой, часы прокрастинации в ленте Instagram вряд ли можно назвать эффективным времяпрепровождением", - заявила Вика несколько дней назад.

После она рассказала, что решила быстро собрать чемоданы и отправилась на райский остров. А когда в очередной раз словила себя на мысли, что вместо пальмы, рассматривает фотографии в ленте, решила провести эксперимент – на время отдыха отказаться от социальных сетей.

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