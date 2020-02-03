Украинский певец Андрей Кузьменко (Кузьма Скрябин) погиб 2 февраля 2015 года. В этом году исполняется 5 лет со дня его гибели.

Как передает Politeka.net, дочке музыканта Марии-Барбаре Кузьменко в момент его гибели было 17 лет. Она очень тяжело пережила утрату отца. Как рассказывал ее дедушка, Виктор Кузьменко, пришлось даже обращаться за помощью к врачам. Еще пару лет назад Виктор рассказывал, что внучка не может справиться с потерей любимого папы.

Как известно, Мария-Барбара – единственная дочка Кузьмы и его жены Светланы Бабийчук. Пара прожила в браке 21 год. Андрей Кузьменко очень любил свою семью, а дочку ласково называл Басей. Кстати, названа она была в честь любимой актрисы Кузьмы – Барбары Брыльской. Девочка уже отучилась в Национальном медицинском университете имени А. А. Богомольца. Дедушка отмечал, что у нее были значительный успехи в учебе. Там же в учебном заведении она встретила своего будущего мужа Виктора Тура.

Свадьба у молодых людей состоялась в декабре 2019 года. Поздравить дочку легендарного музыканта приехали звезды украинского шоу-бизнеса. А телеведущая Катя Осадчая даже взяла эксклюзивное интервью у пары для программы «Светская жизнь».

Добавим, что мать Марии занимается благотворительностью. После смерти мужа она создала благотворительный фонд его имени. Сама же Мария нередко посещает мероприятия, посвященные ее отцу.

Так, в августе 2019 года она вместе с матерью присутствовала на церемонии открытия памятной звезды Скрябину на «Площади звезд» в Киеве. Кроме этого, дочка музыканта была на награждении музыканта орденом «За заслуги» 1 степени (посмертно).

Напомним, что красавица-дочь Скрябина после свадьбы показала самые интимные фото с мужем: так выглядит счастье.

Как сообщала Politeka, фанатка Скрябина ночует на месте гибели музыканта (фото).

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