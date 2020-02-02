Популярний український музикант Андрій Кузьменко (Кузьма Скрябін) загинув 2 лютого 2015 року. Сьогодні виповнюється 5 років з дня його загибелі.

Вокалісту групи «Скрябін» було 46 років. У нього залишилися батьки, дружина та дочка, які досі важко переживають втрату близької людини, передає Politeka.net.

Дружині Скрябіна Світлані Бабійчук сьогодні 51 рік. Вона художниця, займається розписом по дереву. У шлюбі з музикантом вони прожили 21 рік. Цікаво, що зі своєю майбутньою дружиною Кузьма навчався в паралельних класах. Після смерті чоловіка Світлана заснувала благодійний фонд його імені. Вона допомагає дитячим будинкам, лікарням, а також підтримує українську армію.

У пари є єдина дочка Марія-Барбара Кузьменко, яку музикант лагідно назвав Басей. Відомо, що дівчинку назвали на честь актриси Барбари Брильської. Дівчина навчається в Національному медичному університеті імені А. А. Богомольця. У минулому році вона вийшла заміж. Її обранцем став Віктор Тур, який вчився разом з нею в університеті. Цікаво, що на свято до доньки Кузьми приїхали українські зірки, а також телеведуча Катя Осадча в рамках шоу «Світське життя».

На момент загибелі Скрябіна дівчині було 17 років. Як зізнавалися рідні, вона дуже важко пережила втрату батька, тому навіть довелося звертатися до лікарів. До речі, дівчина закрила свій особистий аккаунт в мережі Instagram.

Зазначимо, що в серпні 2019 року Світлана та Марія-Барбара відвідали церемонію відкриття іменної зірки Кузьмі в Києві на «Площі зірок». Ця площа вже встигла стати своєрідним символом визнання національної культури, мистецтва і спорту в Україні.

«Хотілося б, щоб він був тут і йому особисто вручали цю нагороду. Вважаю, що він заслужив це. А в цілому відчувається любов і підтримка українців як на цій церемонії, так і поза нею», - зазначила дружина музиканта під час церемонії.

Додамо, що загибель музиканта важко пережили його батьки Віктор і Ольга Кузьменко. Пізніше, щоб заглушити біль жінка написала книгу про сина "Моя дорога птаха". До речі, саме Ольга Кузьменко стала ініціатором того, щоб група «Скрябін» знайшла нового вокаліста і продовжувала справу її сина.

Як відомо, в Україні вже з'явилося кілька пам'ятників покійного музиканта. Також Скрябіна посмертно нагородили орденом "За заслуги" 1 ступеня.

Нагадаємо, що дочка Кузьми Скрябіна вийшла заміж, з'явилися фото молодят: "Батько радіє на небесах".

Як повідомляла Politeka, фотографії дочки Кузьми Скрябіна пробирають до глибини душі.

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