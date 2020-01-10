Дочка легендарного українського музиканта Андрія Кузьменка, який відомий як Кузьма Скрябін, Марія-Барбара похвалилася фотографіями з весілля

Барбара подякувала всіх причетних до цієї радісної події. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Неймовірно дякуємо нашу родину, друзів і близьких за те, що розділили з нами моменти щастя в день створення нашої сім'ї. І дякуємо тим, хто допоміг зробити його таким, як ми собі уявляли", - написала дочка легенди.

Марія вибрала для весілля лаконічне біле плаття з відкритою спиною і красивим шлейфом. Її Голову прикрашала фата і діадема. Наречений був у класичному костюмі шоколадного відтінку.

Фанати і друзі відзначили, що дуже красиві фото, як і наречений з нареченою. Всі вітали з радісною подією і дякували за запрошення на свято.

Раніше ми повідомляли, що 22-річна донька Андрія "Кузьми" Скрябіна Марія-Барбара поділилася сокровенним, і розповів про стосунки з батьком.

Дівчина впевнена, що її чоловік Віктор неодмінно сподобався б папі. За її словами, у них з батьком були довірчі відносини, і той ні за що б не став перечити її вибору.

"Ми з татом завжди дуже довіряли один одному. Ми були дуже близькі, тому він би однозначно добре поставився до мого чоловіка", – поділилася Марія-Барбара.

Повідомлялося, що в мережі показали фото співака Кузьми Скрябіна з дочкою.

З мамою Марії-Барбари Кузьма прожив понад 20 років. Свою єдину дочку він любив називати Басей.

Зараз батьки співака повністю присвятили свій вільний час внучці. Марія-Барбара навчається на медика в столичному вузі і має значні успіхи в опануванні професії.

"Для нас зараз дуже важлива наша внучка, його дочка Барбара. Вона вже на 5-му курсі медичного університету в Києві. Вчиться добре. Це нас радує", – зазначив Віктор Кузьменко.

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