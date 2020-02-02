Легендарная российская певица Алла Пугачева попозировала со своей дочерью, артисткой Кристиной Орбакайте

Совместная фотография двух знаменитостей появилась на фан-странице Аллы Борисовны Пугачевой в Инстаграм, пишет Рoliteka.net

На снимке помолодевшая примадонна позирует в стильных порванный джинсах и черной блузке, а Кристина накинула кожаную куртку поверх длинного платья. Лица обоих певиц сияют улыбками.

« Каждый день, когда встаёшь с кровати, не забудь разбудить своё хорошее настроение🌞❤️», - говорится в подписи.

За короткое время снимок набрал больше тысячи лайков.

Также поклонники уже успели оставить несколько хвалебных комментариев к снимку, отметив, что мама с дочкой выглядят потрясающе.

« Это точно, что разбудишь то и встанет))"Красавицы, умницы, талантище!❤️😘», «Классно,мама с дочой🥰👍», «Я их обожаю, всего вам самого найлучшего, вы большие молодцы», - пишут в сети.

Ранее мы писали, Алла Пугачева в отсутствии супруга Максима Галкина решила заняться собой.

Примадонна сделала селфи, похваставшись ярким макияжем.

Артистка сделала макияж с акцентом на губы, которые накрасила ярко-красной помадой. Подкрасила глаза черной тушью, а также сделала легкий смоки-айс. По всей видимости, макияж делала она сама в домашних условиях. Также артистка накрутила волосы и сделала укладку.

«С утра? Губы красные? Берегись!!! Опасна я», – подписала она снимок.

Напомним, на днях Алла Борисовна также показала лицо вблизи, но под вуалью. Тогда Артистка сделала макияж с акцентом на глаза. Лоб звезды прикрыла челка, волосы закрыли ушки. Российская знаменитость улыбнулась, глядя в камеру.

Напомним, что раздетая невестка Пугачевой ошеломила видом сзади: «жуткие заросли».

Как сообщала Politeka, 70-летняя Пугачева покривлялась на камеру, Галкин слил домашнее видео.

Также Politeka писала, что 70-летнюю Пугачеву подловили за пагубным занятием, сеть кипит.