Легендарная российская певица Алла Пугачева попозировала со своей дочерью, артисткой Кристиной Орбакайте
Совместная фотография двух знаменитостей появилась на фан-странице Аллы Борисовны Пугачевой в Инстаграм, пишет Рoliteka.net
На снимке помолодевшая примадонна позирует в стильных порванный джинсах и черной блузке, а Кристина накинула кожаную куртку поверх длинного платья. Лица обоих певиц сияют улыбками.
« Каждый день, когда встаёшь с кровати, не забудь разбудить своё хорошее настроение🌞❤️», - говорится в подписи.
18-летняя дочь Брежневой поразила внешним видом после разрыва с бойфрендом: "Бриллиант"
Снимок матери детей Лазарева слили в сеть, неожиданные подробности: "она оказалась..."
Гросу в бездонном декольте засветила все, что можно: "Ого, какие большие"
ПриватБанк массово обнуляет счета, украинцы в панике: что происходит
За короткое время снимок набрал больше тысячи лайков.
Также поклонники уже успели оставить несколько хвалебных комментариев к снимку, отметив, что мама с дочкой выглядят потрясающе.
« Это точно, что разбудишь то и встанет))"Красавицы, умницы, талантище!❤️😘», «Классно,мама с дочой🥰👍», «Я их обожаю, всего вам самого найлучшего, вы большие молодцы», - пишут в сети.
Ранее мы писали, Алла Пугачева в отсутствии супруга Максима Галкина решила заняться собой.
Примадонна сделала селфи, похваставшись ярким макияжем.
Артистка сделала макияж с акцентом на губы, которые накрасила ярко-красной помадой. Подкрасила глаза черной тушью, а также сделала легкий смоки-айс. По всей видимости, макияж делала она сама в домашних условиях. Также артистка накрутила волосы и сделала укладку.
«С утра? Губы красные? Берегись!!! Опасна я», – подписала она снимок.
Напомним, на днях Алла Борисовна также показала лицо вблизи, но под вуалью. Тогда Артистка сделала макияж с акцентом на глаза. Лоб звезды прикрыла челка, волосы закрыли ушки. Российская знаменитость улыбнулась, глядя в камеру.
Напомним, что раздетая невестка Пугачевой ошеломила видом сзади: «жуткие заросли».
Как сообщала Politeka, 70-летняя Пугачева покривлялась на камеру, Галкин слил домашнее видео.
Также Politeka писала, что 70-летнюю Пугачеву подловили за пагубным занятием, сеть кипит.