Известная украинская певица Анастасия Приходько отличилась выходкой в Париже
Артистка на своей странице в Instagram рассказала, что ее выгнали из Лувра. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)
«Увидеть Париж и умереть это фи*ня! А вот увидеть Лувр, и чтоб тебя попросила полиция его покинуть, — это воспоминания на всю жизнь», — написала она.
Вместе с Приходько был ее продюсер и автор песен Тигран Григорян. По его словам, выгнали их после съемок в Лувре.
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«Хахаха! Ну кто ещё, кроме нас, мог проводить съёмки там, где вся полиция Парижа сбежится в шоке… Настюня, у нас все было на экстриме и прилёт и отлёт, зато офигенные съёмки и впечатления на всю жизнь!», — отметил он.
Григорян также пообещал, что «клип будет мега», а впереди – новые красивые съемки.
«Следующие приключения вангую на берегу океана в Таиланде (я уже придумал сценарий следующего клипа — океан, и джунгли, и ты в образе амазонки с тайцем…)», — написал он.
Напомним, недавно Приходько в соцсети хвасталась отдыхом с мужем во Франции.
Она показала снимок, на котором позирует со своим супругом Александром. Певица целует мужа в щеку. Парочка оделась по погоде в теплую одежду. Муж Приходько не забыл и о шапке. На фоне можно увидеть фонари, деревья, а также главную достопримечательность Парижа - Эйфелеву башню.
На втором снимке Анастасия уже позирует на фоне реки или канала однаа, в дневное время. Приходько решила сделать фото с распущенными волосами и в черной одежде.
Напомним, Приходько ушла из музыки в прокуроры и нарвалась на гнев украинцев.
А еще Politeka писала, что Звезды Анастасии Приходько больше нет, появилось тревожное обращение.
Также Politeka сообщала, что Приходько раскрыла семейную тайну и заговорила не о муже.